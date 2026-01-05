Chung cư xây mới dự kiến phải có khu để xe điện riêng

Bộ Xây dựng đề xuất chung cư xây mới phải tách riêng khu vực để xe điện, cách nơi đỗ xe xăng ít nhất 2 m, ưu tiên vị trí gần lối ra vào hoặc đường dốc.

Tại dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã bổ sung quy định về khu vực để xe điện, trạm sạc, trạm đổi pin trong dự án chung cư.

Với dự án xây mới, chủ đầu tư bắt buộc phải bố trí khu vực để xe điện cho cư dân, diện tích được tính vào tổng quy mô chỗ để xe của tòa nhà.

Khu để xe điện cần bố trí gần lối ra vào, đảm bảo thông gió, có camera phát hiện báo cháy sớm và vị trí thuận lợi cho việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy khi có sự cố. Khu này phải cách xe xăng tối thiểu 2 m. Trường hợp không đủ khoảng cách, chủ đầu tư phải xây tường hoặc vách ngăn cháy cao ít nhất 2 m.

Với dự án chung cư hiện hữu, việc bố trí khu để xe điện phụ thuộc vào điều kiện về không gian, hạ tầng kỹ thuật thực tế nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trên.

Một khu chung cư ở phường Gò Vấp, TP HCM không nhận giữ ôtô điện, bố trí nơi giữ xe máy điện ở gần bảo vệ, có bình chữa cháy riêng. Ảnh: Đình Văn

Khu vực sạc dành cho xe điện phải nằm trong diện tích dự án đã được duyệt, chỉ được đặt tại tầng hầm 1 hoặc tầng bán hầm. Nếu chủ đầu tư bố trí khu vực sạc ở hầm sâu hơn, họ phải có giải pháp kỹ thuật bổ sung và cần được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ngoài ra, khu này phải nằm gần lối ra vào và tách biệt với các khu vực chức năng khác trong chung cư. Khu sạc ôtô điện tách riêng với nơi dành cho xe máy điện, cách nhau tối thiểu 2m.

Với ôtô điện, mỗi khu sạc không được bố trí quá 20 chỗ. Diện tích một khoang cháy (vùng ngăn cháy) dưới 1.500 m2 (trên mặt đất) hoặc 1.000 m2 (trong hầm). Các khoang phải được ngăn cách bằng tường ngăn cháy, khoảng trống an toàn. Với xe máy điện, khu sạc được bố trí tối đa 150 chỗ, diện tích mỗi khoang cháy ít nhất 500 m2 (trên mặt đất) hoặc 300 m2 (trong hầm).

Thiết bị sạc xe điện lắp đặt trong hầm phải đảm bảo công suất không vượt quá 22 kW.

Cũng theo dự thảo, khu vực đổi pin cho xe điện không được bố trí trong tòa chung cư, mà phải đặt ở vị trí an toàn, cách lối thoát nạn ít nhất 3 m và 1 m nếu có vách ngăn không cháy. Khu vực này phải được lắp camera, kết nối tín hiệu về phòng trực 24/24, trang bị bình chữa cháy phù hợp với đặc tính pin.

Cá nhân không được sạc xe điện tại sảnh chung cư, hành lang hoặc đường thoát nạn, không mang pin hoặc xe điện vào thang máy hay căn hộ. Họ cũng không được kéo dây điện từ nhà ra ngoài để sạc xe.

Theo Bộ Xây dựng, các đề xuất trên được nghiên cứu từ thực tế trong nước và tham khảo quy chuẩn một số quốc gia như Nga, Trung Quốc... Hiện cả nước có khoảng 6,7 triệu ôtô, trong đó 3% là ôtô điện và 70 triệu xe máy (4,3% xe điện). Phần lớn phương tiện điện tập trung tại các đô thị lớn và tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, kéo theo nhu cầu cấp thiết về chỗ đỗ xe và hạ tầng sạc điện.

Trong khi đó, quy chuẩn hiện hành mới chỉ quy định chung về diện tích và khu vực để xe xăng, dầu. Các yêu cầu kỹ thuật riêng về chỗ đỗ, khu sạc cho xe điện, đặc biệt trong nhà chung cư, chưa được quy định cụ thể, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, nhất là nguy cơ cháy nổ.

Thời gian qua, do thiếu quy chuẩn và hướng dẫn cụ thể, nhiều tòa nhà tự đưa ra quy định riêng về vị trí đỗ và sạc xe điện. Tại TP HCM, nhiều chung cư áp dụng cách làm khác nhau: nơi cấm để xe điện dưới hầm, nơi chỉ cho gửi xe máy điện nhưng không nhận ôtô điện, nơi bố trí để xe tạm ở tầng trệt thay vì tầng hầm kín.

Bộ Xây dựng cho rằng dự thảo đưa ra quy định nhằm đáp ứng xu hướng phát triển nhanh của xe điện tại các đô thị, song cần có thêm các quy định quản lý liên quan để có thể áp dụng đồng bộ.

Ngọc Diễm