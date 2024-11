Chung cư TP Thủ Đức lên gần 100 triệu đồng mỗi m2

TP HCMQuý III, chung cư TP Thủ Đức trung bình lên gần 100 triệu đồng mỗi m2, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và đang thiết lập mặt bằng giá mới.

Theo dữ liệu từ Công ty tư vấn One Housing, sự xuất hiện của loạt dự án cao cấp, hạng sang mở bán nửa cuối năm khiến giá trung bình của căn hộ TP Thủ Đức lập đỉnh mới. Mức này tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và gần 35% so với quý I/2022 (thời điểm trước khi thị trường đóng băng).

Đơn vị này cho biết không riêng TP Thủ Đức, đà tăng giá căn hộ diễn ra trên toàn TP HCM suốt 3 năm qua, bất chấp giai đoạn "đóng băng" của thị trường (cuối 2022-2023). Mức tăng giá trung bình toàn thành phố ghi nhận là 12%, còn TP Thủ Đức từ 13-15% tùy khu vực.

Hãng dịch vụ tư vấn bất động sản Avison Young Việt Nam cũng cho biết căn hộ TP Thủ Đức có giá bình quân (sơ cấp và thứ cấp) khoảng 75-130 triệu đồng mỗi m2. Riêng khu vực quận 2 cũ dao động 125-350 triệu đồng mỗi m2, còn quận 9 và Thủ Đức tầm 60-100 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí). Từ năm 2019 đến nay, mỗi năm giá chung cư TP Thủ Đức đều đặn tăng từ 8-12%.

Tính lũy kế từ năm 2019 đến nay, TP Thủ Đức có hơn 133.000 căn hộ, trong đó phân khúc có giá từ 80 triệu đồng mỗi m2 chiếm hơn 44.900 căn (34% nguồn cung); giá từ 55 triệu đến dưới 80 triệu đồng mỗi m2 là 68.000 căn (51%), còn lại là các sản phẩm có giá dưới 55 triệu đồng mỗi m2.

Nguồn cung căn hộ phân khúc trung cấp chiếm tỷ trọng lớn trong giai đoạn 2021-2022 nhờ 2 dự án lớn là Vinhomes Grand Park hay MTEastmark City triển khai với giá trên dưới 50 triệu đồng mỗi m2. Tuy nhiên từ cuối năm 2022 đến nay, thị trường khan hiếm dòng sản phẩm phổ thông này.

Các dự án chung cư tại TP Thủ Đức, tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Ghi nhận từ VnExpress cũng cho thấy nếu chỉ xét trên nguồn cung sơ cấp 3 quý gần đây, phần lớn rổ hàng rơi vào tầm giá từ 90 triệu đồng mỗi m2 và các đợt chào bán sau cao hơn trước.

Chẳng hạn khu phức hợp Eaton Park mở bán giai đoạn 1 có giá 130 triệu đồng mỗi m2, chưa đầy 5 tháng sau (giai đoạn 2) đã lên 145 triệu đồng; dự án King Crown Infinity tái khởi động cũng có giá bán 110 triệu đồng (giai đoạn 1 là 95 triệu đồng mỗi m2). Hay dự án siêu sang Metropole Thủ Thiêm dự kiến mở bán giỏ hàng giai đoạn 3 với giá 300-450 triệu đồng mỗi m2 (giai đoạn 2 là 250 triệu đồng)...

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, nói giá chung cư TP Thủ Đức tăng nhanh hơn các khu vực khác do nơi đây tập trung chủ yếu các dự án cao cấp trở lên và không có nguồn hàng phổ thông để "điều hòa" mặt bằng chung. Ngoài ra, giá chuyển nhượng các dự án hiện hữu (nhất là khu vực Thủ Thiêm) ngày càng tăng cũng tạo hiệu ứng dây chuyền.

"Nguồn cung cao cấp ngày càng nhiều và căn hộ giá phổ thông trở nên khan hiếm", ông này cho hay.

Giám đốc kinh doanh Công ty bất động sản Hòa Phát, ông Trần Đình Huy nhìn nhận do áp lực tài chính, chi phí đầu tư cao, nên không có nhiều chủ đầu tư dám triển khai dự án cũng như bán hàng giai đoạn này. "Chỉ những chủ đầu tư có tiềm lực mạnh mới dám ra mắt dự án. Đồng thời, họ cũng chỉ tập trung vào bất động sản cao cấp với lợi nhuận tốt hơn nhà ở bình dân", ông phân tích.

Hãng dịch vụ tư vấn Avison Young dự báo TP HCM sẽ có thêm hơn 6.200 căn hộ những tháng cuối năm nay. Chỉ riêng tại TP Thủ Đức, hàng loạt dự án như Empire City, The Metropole và The Opus One sẽ tiếp tục tung hàng. Đến 2026, thị trường có thể bổ sung khoảng 35.600 căn, trong đó 52% ở Thủ Đức. Dù nguồn cung có dồi dào hơn, giá chào bán dự kiến vẫn đắt thêm 6-10% so với hiện tại vì tác động từ bảng giá đất mới và chi phí triển khai dự án leo thang.

Trong khi đó, theo OneHousing, nguồn cung mới tại TP HCM năm 2025 sẽ có sự tăng trưởng gần gấp đôi so với năm nay, khoảng 12.000 căn. Tuy nhiên, các dự án mở mới chủ yếu vẫn ở khu Đông, tập trung phân khúc cao cấp và hạng sang, mức giá dự kiến tại các dự án thời gian tới đều trên 100 triệu đồng mỗi m2. Người mua ở và nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Phương Uyên