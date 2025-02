Chung cư TP HCM chạm mốc trung bình 91 triệu đồng mỗi m2

Giá chung cư TP HCM ghi nhận mức trung bình 91 triệu đồng mỗi m2, tăng 36% trong quý IV/2024, theo Savills.

Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản 2024 vừa được Công ty nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam công bố, cho thấy 3 tháng cuối năm, chung cư TP HCM thiết lập mức giá kỷ lục mới, trung bình đạt 91 triệu đồng mỗi m2 (chưa gồm thuế phí), tăng 36% theo quý và 33% theo năm.

Bất động sản khu Nam TP HCM, tháng 12/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, trong báo cáo của Avison Young Việt Nam cũng chỉ ra, 90% rổ hàng mở bán 3 tháng cuối năm 2024 tại TP HCM có giá từ 3.000-5.000 USD (tương đương 75-120 triệu đồng) mỗi m2. Còn theo số liệu từ One Housing - công ty tư vấn bất động sản thuộc Techcombank, giá bán sơ cấp trung bình căn hộ TP HCM quý IV/2024 khoảng 85 triệu đồng một m2. Ngoài ra, có gần 40% nguồn cung chào bán thuộc phân khúc hạng sang, giá từ 120-290 triệu đồng mỗi m2.

Xu hướng tăng giá đột biến này được Savills lý giải do phần lớn nguồn cung mới chào bán lần đầu (2.700 căn) trong quý vừa qua thuộc phân khúc cao, với giá trên 80 triệu đồng mỗi m2. Rổ hàng mở bán giai đoạn tiếp theo từ các dự án hiện hữu (3.800 căn) cũng có sự điều chỉnh tăng, trung bình từ 75-450 triệu đồng/m2.

Cũng theo Savills, năm 2024, TP HCM có tổng cộng 12.000 căn hộ chào bán sơ cấp (chủ đầu tư mở bán), 80% trong số này có giá trên 75 triệu đồng mỗi m2. Còn căn hộ vừa túi tiền (giá dưới 65 triệu đồng), vốn giữ vai trò quan trọng để điều tiết mặt bằng giá cho thị trường, chỉ có 1.300 căn chào bán, mức thấp nhất ghi nhận trong một thập kỷ qua. Riêng phân khúc căn hộ bình dân (giá dưới 50 triệu đồng) chưa đến 15% nguồn cung sơ cấp.

"Thị trường toàn hàng cao cấp, thiếu nguồn cung giá vừa túi tiền khiến căn hộ TP HCM xác lập một mức tăng mạnh chưa từng có", Savills cho hay.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển Kinh doanh OneHousing, nhận định thị trường căn hộ TP HCM hiện đã thiết lập mặt bằng giá mới. Các dự án cũ tạm ngừng triển khai trước đây bắt đầu tái khởi động và đều có giá dự kiến tăng cao gấp 2-3 lần so với mức đã mở bán trước. Ngoài ra, phần lớn các dự án chuẩn bị mở bán cũng điều chỉnh giá tăng thêm tối thiểu 5%.

Nhìn nhận về diễn biến nguồn cung năm nay, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận nghiên cứu Savills, cho rằng phân khúc cao cấp gần như chiếm thế độc quyền sân chơi bất động sản TP HCM năm ngoái. Xu hướng này được dự báo tiếp tục diễn ra trong năm nay.

Cụ thể, có khoảng 10.000 căn hộ dự kiến mở bán năm nay, hơn 80% trong số này đang được định giá sơ cấp từ 75 triệu đồng mỗi m2, chưa gồm thuế phí. Phân khúc nhà vừa túi tiền sẽ tiếp tục khan hiếm, với chỉ 2.000 căn, chiếm 20% giỏ hàng bán cả năm. Dù được định vị là vừa túi tiền, hầu hết số căn hộ trên có giá dự kiến từ 50-65 triệu đồng mỗi m2.

Theo chuyên gia Savills, một trong những yếu tố khiến các chủ đầu tư ở TP HCM vẫn sẽ ưu tiên phát triển loại hình cao cấp, bên cạnh bài toán tài chính, lợi nhuận còn do sức cầu của phân khúc này vẫn đang rất tích cực. Trong số 2.800 căn hộ chào bán thành công quý IV vừa qua, hơn 76% có giá trên 80 triệu đồng mỗi m2, con số này tăng 5,6 lần so với quý trước và 21 lần so với cùng kỳ năm 2023.

"Một khi sức hấp thụ của thị trường với phân khúc cao cấp vẫn tốt, các chủ đầu tư sẽ tự tin phát triển dòng sản phẩm này tới đây", bà Hương nhấn mạnh.

Phương Uyên