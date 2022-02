Chung cư tăng giá hàng trăm triệu đồng

Hà NộiChỉ trong khoảng 2 tháng nay, không ít căn hộ chung cư, giá rao bán thứ cấp tăng vài trăm triệu đồng.

Vợ chồng anh Tuấn mua hụt một căn hộ tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội bởi bên bán liên tục đòi tăng giá. Dù đã tìm hiểu thông tin từ mấy tháng trước nhưng gần đây vợ chồng anh mới quyết định mua vì thấy giá tăng nhiều so với trước đó.

Một căn hộ tại Dương Nội, diện tích 60m2, bên bán rao giá 1,35 tỷ đồng bao phí sang tên. Ngay chiều hôm đó vợ chồng anh chuyển tiền đặt cọc. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, chủ nhà báo sẽ bán giá mới tăng thêm 100 triệu đồng với lý do những căn tương đương trong cùng dự án, giá cũng tăng. Anh chị chuyển phương án sáng một căn hộ khác, có diện tích 80 m2 với báo giá 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó một tuần, giá căn hộ tăng lên 1,85 tỷ đồng.

Với ngân sách từ 2 - 2,5 tỷ đồng, từ cuối năm 2021, anh Minh Khải (Hà Nội) cũng chưa lựa chọn được căn hộ phù hợp và giá cũng liên tục báo tăng. Các dự án chung cư mới bàn giao, giá bán lại đã chênh lệch thêm 300 triệu – 500 triệu đồng so với giá trong hợp đồng mua bán.

Loạt chung cư nằm trên trục đường Lê Văn Lương, Hà Nội gần đây có biến động giá. Ảnh: Ngọc Thành.

Mai Hương, môi giới bất động sản cho biết, các dự án mới được bàn giao gần đây cũng tăng giá mạnh so với thời điểm được chủ đầu tư chào 2 năm trước. Ví dụ, dự án The Terra - An Hưng, vào thời điểm năm 2019 khi dự án đang được triển khai, chủ đầu tư chào bán với mức giá 22 triệu – 25 triệu đồng mỗi m2 tùy vị trí căn hộ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mức giá nhà được sang nhượng đang là 27 triệu – 30 triệu mỗi m2. Căn hộ 2 phòng ngủ trước đây được rao bán 1,7 tỷ đồng hiện đã tăng giá trên dưới 2 tỷ đồng. Căn hộ 3 phòng ngủ trước đây giá khoảng 2,1 – 2,2 tỷ đồng cũng tăng lên khoảng 2,5 – 2,8 tỷ đồng.

Giá một dự án khác nằm ngay ngã tư Vạn Phúc, Hà Đông cũng tăng mức tương đương. Năm 2020, chủ đầu tư dự án chào bán với mức giá 20 - 21 triệu đồng mỗi m2, tuy nhiên hiện tại giá đã tăng lên 25 - 30 triệu mỗi m2.

Tại địa bàn quận Hoàng Mai, các dự án mới bàn giao được rao bán với giá tăng cao so với giá trong hợp đồng. Các căn hộ của dự án Rose Town từng được rao bán mức giá 1,9 tỷ đồng đến 2,4 tỷ đồng tùy diện tích, giờ cũng đã tăng lên mức 2,1 tỷ đồng đến 2,6 tỷ đồng.

Không chỉ có các dự án trung cấp, ở phân khúc cao cấp cũng có xu hướng tăng. Ở quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, các dự án cận kề thời điểm bàn giao cũng tăng giá mạnh. Tại dự án The Nine của GP-Invest, trước Tết Nguyên đán, chủ đầu tư có 2 lần tăng giá và dự kiến đến 21/2 sẽ có thêm một đợt điều chỉnh. So với thời điểm mở bán hơn một năm trước, giá bán hiện nay của chủ đầu tư tăng khoảng 12-15% tuỳ căn. Mức giá mới dao động trong khoảng 45-54 triệu đồng mỗi m2. Theo đó, mỗi căn hộ tăng giá từ 300-600 triệu.

Anh Tuấn, một môi giới bất động sản nhận định, sự tăng giá chung cư tại Hà Nội không chỉ ở các dự án mới, cận kề thời điểm bàn giao hoặc đang mở bán, mà còn cả ở các chung cư cũ, đặc biệt những sản phẩm trong phân khúc giá trên dưới 25 triệu đồng.

"Những sản phẩm có mức giá từ 20-25 triệu đồng mỗi m2 rất khan hiếm. Người có nhu cầu mua nhà với ngân sách 1,5 đến 2 tỷ đồng chỉ có thể tìm đến các căn hộ nằm ở các huyện ngoại thành. Đây là lý do khiến những sản phẩm này vẫn liên tục tăng giá trên thị trường thứ cấp", anh Tuấn nói.

Giá các căn chung cư tăng mạnh trong bối cảnh thị trường Hà Nội khan hiếm nguồn cung các dự án mới. Chị Khánh có nhu cầu tìm mua căn hộ để đầu tư. Trong đó, mong muốn của chị là tìm những sản phẩm ở giai đoạn đầu mở bán, mới triển khai xây dựng móng vì khả năng sinh lời tốt hơn. Tuy nhiên, 2 tháng nay, chị không tìm thấy sản phẩm như kỳ vọng ở thị trường Hà Nội.

Dữ liệu của Vhome - kênh dữ liệu được phát triển bởi VnExpress cũng cho thấy, quý IV/2021, thị trường Hà Nội chỉ có một dự án căn hộ cao cấp được ra mắt mới.

Theo số liệu của Savills, nguồn cung nhà ở trong năm 2021 giảm đến 19% so với năm trước. Đây cũng là mức cung thấp nhất trong 5 năm.

Trong khi đó, nhu cầu mua nhà, đặc biệt là chung cư vẫn tăng. Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam của Colliers trong quý cuối năm 2021 cho thấy, giao dịch căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh do nhu cầu cao sau dịch bệnh. Cũng bởi vậy, giá bán tăng 5 - 10% so với quý IV năm 2020, đặc biệt là các dự án nằm ở phía Tây và phía Đông Hà Nội - là những nơi có tiềm năng phát triển về hạ tầng.

Đơn vị này cũng đánh giá, xu hướng tăng giá trong năm 2022 được cho sẽ tiếp tục diễn ra đối với các dự án có vị trí đẹp và cao cấp do giá đất, chi phí xây dựng tăng. Bên cạnh đó, theo Colliers, trong khu vực, giá nhà ở tại Hà Nội rất cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng vốn cùng lợi suất cao đang thu hút sự quan tâm của nước ngoài.

"Về dài hạn, với sự phát triển của đầu tư công, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng tác động trực tiếp đến bất động sản sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của thị trường trong những năm tới", theo Colliers.

Yên Chi