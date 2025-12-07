Chung cư phía nam tiếp tục tăng giá cuối năm

Giá căn hộ tại các tỉnh phía nam tiếp tục leo thang, tăng bình quân 10-20% so với cùng kỳ, có nơi lên tới 45%, theo CBRE Việt Nam.

Tại diễn đàn bất động sản nhà ở 2026 vừa diễn ra, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, cho biết quý IV ghi nhận mức giá sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) trung bình phân khúc căn hộ tại TP HCM đạt 90 triệu đồng một m2, tăng 5% theo quý và 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ giá sơ cấp tăng, mặt bằng thứ cấp (người mua bán lại) cũng nhích khoảng 18%, lên bình quân 64 triệu đồng mỗi m2.

Đà tăng lan sang các địa phương lân cận. Quý vừa qua, giá mở bán nhiều chung cư tại Bình Dương (trước sáp nhập) tăng khoảng 10%, Đồng Nai 12%, còn Long An (thuộc Tây Ninh sau sáp nhập) tới 45%. Giá thứ cấp tại những khu vực này đều tăng thêm 13-15% so với cùng kỳ.

Giá nhà ở khu vực phía nam tăng trong bối cảnh nguồn cung cải thiện sau nhiều năm trầm lắng. Theo CBRE, tổng nguồn cung mới tại 5 địa phương trọng điểm xấp xỉ 26.000 sản phẩm, gấp đôi năm 2024. Bình Dương (cũ) dẫn đầu với 15.800 căn hộ, Tây Ninh khoảng 2.000 căn, Đồng Nai 600 căn. Còn TP HCM (cũ) ghi nhận khoảng 7.600 căn hộ, tăng 50% so với năm trước.

Thị trường căn hộ chung cư tại TP HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Bà Dung lý giải dù nguồn cung cải thiện, giá vẫn neo cao do phần lớn rổ hàng mới thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang, kéo mặt bằng chung đi lên. Bà cho biết riêng TP HCM cũ, 90% rổ hàng mở bán năm nay thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang. Tỷ lệ này ở Bình Dương cũ khoảng 60%. Với khu vực Long An trước đây, loạt dự án mới được mở bán giá 40-60 triệu đồng một m2, đẩy mặt bằng khu vực tăng đột biến.

Theo báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), 9 tháng đầu năm nay TP HCM (gồm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) và vùng giáp ranh xuất hiện 22.400 sản phẩm mở bán mới, phần lớn rổ hàng có giá tăng hơn 10-20% so với cùng kỳ. Giá tăng nhưng tỷ lệ hấp thụ vẫn đạt 65%, tương đương 14.700 giao dịch thành công.

Một khảo sát khác từ DKRA Consulting - đơn vị nghiên cứu, tư vấn thị trường bất động sản thuộc DKRA Group - cho thấy thời gian qua, giá sơ cấp căn hộ tại TP HCM và các đô thị lân cận tăng 12-18%. Giá thứ cấp nhích 8-15% tùy khu vực. Đơn vị này dự báo giá căn hộ phía Nam có thể tăng 5-6% những tháng cuối năm, nhất là khi phân khúc vừa túi tiền ngày càng vắng bóng.

Nguồn cung tuy lớn nhưng hơn 63% tập trung ở Bình Dương (cũ), trong khi khu trung tâm TP HCM thiếu dự án mới vì hạn chế quỹ đất và tiến độ pháp lý kéo dài. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng tình trạng lệch pha cung cầu khiến giá căn hộ nội đô leo thang, buộc người mua dịch chuyển về vùng vệ tinh, kéo theo đà tăng tại các khu vực này.

Dự báo diễn biến thị trường năm 2026, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết nguồn cung mới có thể đạt khoảng 50.000 sản phẩm, trong đó căn hộ chiếm 65%. Mức này tăng gần 30% so với hiện tại khi nhiều tuyến giao thông trọng điểm hoàn thiện. Mặt bằng giá được dự báo phân hóa rõ rệt, trong đó TP HCM cũ duy trì ở mức cao, còn các tỉnh vệ tinh có biên độ điều chỉnh linh hoạt hơn.

Theo chuyên gia, sau một thập kỷ, tốc độ tăng giá nhà gần gấp đôi thu nhập, gây áp lực với nhóm mua ở thực. Điều này thúc đẩy xu hướng người mua dịch chuyển sang các khu vực có mức giá mềm hơn. Họ cũng cân nhắc lâu hơn trước khi xuống tiền mua nhà.

Trong bối cảnh giá tiếp tục leo thang, rủi ro lướt sóng ngắn hạn tăng lên. Đại diện CBRE khuyến nghị nhà đầu tư thiên về chiến lược dài hạn, ưu tiên các dự án gắn với hạ tầng lớn, đặc biệt là tuyến metro, và khu đô thị quy hoạch bài bản.

Phương Uyên