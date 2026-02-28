Chung cư ở 'đất vàng' Bến Vân Đồn được cấp sổ

Công ty bất động sản Phát Đạt, đơn vị phát triển dự án 132 Bến Vân Đồn (chung cư Millennium), cho biết đang cấp sổ cho cư dân sau nhiều năm vướng pháp lý.

Theo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất (sổ đỏ) được thực hiện sau một loạt văn bản gỡ vướng pháp lý.

Gần nhất vào ngày 5/2, Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện kiến nghị của TAND TP HCM liên quan đến việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tại khu đất triển khai dự án. Sở này cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp các bên liên quan để tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Theo Phát Đạt, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cấp sổ cho cư dân. Doanh nghiệp đang đốc thúc khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sớm được cấp giấy chứng nhận.

Chung cư Millennium trên đường Bến Vân Đồn, tiếp giáp quận 1 (cũ). Ảnh: PDR

Chung cư Millennium gồm hai block với 653 căn hộ ở, 387 văn phòng cho thuê và 17 căn thương mại, đã được bán hết cho khách hàng. Dự án nằm tại khu "đất vàng" trên đường Bến Vân Đồn, gần sông Sài Gòn và tiếp giáp với quận 1 (cũ).

Dự án được đưa vào sử dụng từ năm 2018. Đến tháng 9/2019, cơ quan chức năng xác định đủ điều kiện cấp sổ cho 653 căn hộ. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận bị gián đoạn do khu đất liên quan quá trình thanh tra, điều tra và xét xử vụ án xảy ra tại Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).

Khu đất số 132 Bến Vân Đồn có diện tích hơn 7.600 m2, từng thuộc quyền sử dụng của Vinafood II, được cấp giấy chứng nhận với mục đích xây dựng chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và cao ốc văn phòng cho thuê. Tuy nhiên, Vinafood II sau đó chuyển nhượng khu đất cho Công ty Vĩnh Hội trái với quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 113 tỷ đồng. Đây là nội dung chính trong vụ án dẫn đến các biện pháp ngăn chặn giao dịch được áp dụng.

Năm 2023, UBND TP HCM từng ra quyết định tạm dừng các hoạt động chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp... quyền sử dụng đất tại khu đất này theo yêu cầu của Bộ Công an, để phục vụ công tác điều tra trong vụ án liên quan Vinafood II.

