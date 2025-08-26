Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập

Nước tràn vào nhà dân ở đường Mỹ Đình.

"Suốt 20 năm qua, gần như trận mưa lớn nào khu vực này cũng ngập sâu, trung bình 2-3 lần mỗi năm. Ngoài việc nâng nền thì không còn giải pháp nào khác. Gia đình chỉ biết kê đồ đạc lên cao, chờ nước rút rồi sấy khô thiết bị", chủ nhà nói. Ảnh: Tùng Đinh