Chung cư dọc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên tăng giá mạnh

TP HCMGiá chung cư dọc tuyến Metro số 1 tăng trung bình từ 15-40% một năm qua và gần gấp đôi trong 5 năm trở lại đây.

Anh Minh Toàn, đang làm cho một công ty ở quận 1, nói muốn mua căn hộ gần tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (Metro số 1) để tiện đi làm. Cách đây một tuần, anh đã chốt được căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 68 m2 trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2 (cũ), cách tuyến metro 800 m, với giá 71 triệu đồng mỗi m2. Anh tỏ ra tiếc nuối vì hồi đầu năm có tìm hiểu dự án này, giá sang tay căn hộ tương tự chỉ khoảng 61-64 triệu đồng mỗi m2 nhưng cứ phân vân không chốt.

"Giờ tuyến Metro vận hành, giá tăng gần 20% tôi vẫn quyết định mua vì chờ nữa sợ giá lại tăng cao", anh cho hay. Theo anh Toàn, căn hộ này mở bán sơ cấp cách đây 4 năm với giá chỉ 49 triệu đồng mỗi m2, tức thấp hơn hiện tại khoảng 45%.

Trường hợp chị Phương Nga (An Phú, TP Thủ Đức) cho biết đầu tháng 11/2024 khi có thông tin tuyến Metro số 1 sắp vận hành, chị rao bán căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 78 m2 nằm cách trạm Metro Thảo Điền khoảng 500 m với giá 6,7 tỷ đồng, tức khoảng 85 triệu đồng mỗi m2 (căn này chị mua năm 2020 với giá 53 triệu đồng một m2).

"Chỉ sau một tháng, khách đã chốt mua căn hộ với mức giá trên. Như vậy, sau 4 năm, căn hộ của tôi tăng 65%", chị nói và cho biết thêm, một số căn tương tự được các chủ nhà bán đầu năm với giá 68 triệu đồng một m2 (tức thấp hơn hiện tại 25%).

Không chỉ hai trường hợp trên, hiện nhiều giao dịch mua bán căn hộ dọc tuyến Metro số 1 đang diễn ra sôi động hơn sau khi TP HCM đưa vào vận hành thương mại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hôm 22/12. Toàn tuyến dài gần 20 km, được thi công trong 12 năm, gồm 14 nhà ga khởi đầu từ Bến Thành (quận 1) đi dọc trục xa lộ Hà Nội kết nối đến Bến Xe Miền Đông mới (quận 9 cũ). Khu vực nội thành gồm 5 ga và TP Thủ Đức có 9 nhà ga.

Ghi nhận từ VnExpress cho thấy hiện có hơn 40 dự án bất động sản lớn nằm dọc tuyến metro này. Khu vực từ ga An Phú đến ga Thảo Điền (thuộc quận 2 cũ) là nơi tập trung nhiều dự án chung cư, hầu hết thuộc loại hình cao cấp, giá trung bình trên 70 triệu đồng mỗi m2. Mức này tăng từ 20-30% so với đầu năm và tăng 45-90% so với giai đoạn 2019-2020.

Cụ thể, dự án Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú gần ga Metro An Phú, trung bình mỗi m2 căn hộ đang bán giá từ 84-120 triệu đồng, tăng 20-28% so với đầu năm 2024 và 57-67% so với năm 2019; căn hộ Q2 Thảo Điền Residence từ 94 triệu đồng lên 142 triệu đồng (tăng 30%), còn so với năm 2019, giá dự án này tăng gấp đôi.

Hay dự án The Nassim, đầu năm 2024, giá mỗi m2 vào khoảng 96 triệu đồng, hiện giao dịch ở mức 119 triệu đồng (tăng 24%); Gateway Thảo Điền từ 81 triệu đồng lên trung bình 125 triệu đồng (tăng 42%); The Vista An Phú từ 64 triệu đồng lên 71 triệu đồng (28%); The Estella từ 68 triệu đồng lên 84 triệu đồng (tăng 16%); Thảo Điền Pearl từ 68 triệu đồng lên 85 triệu đồng (tăng 25%).

Bất động sản, chung cư, cao ốc... dọc theo xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu vực ga Thủ Đức đến Bình Thái (quận Thủ Đức và quận 9 cũ) loạt chung cư cũ như Lavita Charm, Lavita Garden, Centum Weath, TDH Phước Long cũng tăng giá nhưng ở mức khiêm tốn hơn, từ 10-15% so với đầu năm 2024 và 25-49% so với giai đoạn 2020. Một số dự án từng thuộc phân khúc trung cấp như Precia, Imperia An Phú, Cantavil Premier... giá đầu năm khoảng 55-61 triệu đồng mỗi m2, hiện lên trên 70 triệu đồng mỗi m2.

Không riêng dự án hiện hữu, nhiều chung cư đang triển khai gần kề Metro số 1 cũng thiết lập mặt bằng giá mới. Như Masterise Grand View (ga Rạch Chiếc) giá từ 110-150 triệu đồng mỗi m2, dự án Eaton Park của Gamuda Land (ga An Phú) giá 120-145 triệu đồng mỗi m2. Loạt dự án chưa triển khai như The 9 Stellars, Gem Riverside... rục rịch rumor (dự kiến) giá từ 85-120 triệu đồng mỗi m2, tăng 30-40% so với giá giới thiệu trước đó.

Báo cáo từ Công ty tư vấn bất động sản Avison Young cũng chỉ ra giá bán căn hộ dọc tuyến Metro số 1, nhất là trên trục đường Võ Nguyên Giáp tăng trung bình 16-20% mỗi năm, cao hơn mức tăng hằng năm của các dự án khác tại TP Thủ Đức (8-12%). Dữ liệu của chuyên trang Batdongsan cho biết giai đoạn 2019-2024, giá chung cư gần các trạm Metro tăng từ 30-90%. Giá căn hộ gần ga An Phú, Thảo Điền từ 58-65 triệu đồng mỗi m2 hiện lên tới 80-120 triệu đồng mỗi m2. Những khu vực còn lại như Long Bình, Trường Thọ, Tân Phú tăng 30-45%.

Tương tự, nghiên cứu về biến động giá của Savills Việt Nam và DKRA Group cho thấy từ khi triển khai cho đến nay, giá căn hộ dọc theo tuyến Metro số 1 tăng trung bình từ 35-70% tùy vị trí, nhiều dự án khu Thảo Điền, An Phú giá tăng gấp đôi.

Đánh giá ảnh hưởng của tuyến Metro số 1 đến giá bất động sản trên khu vực, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, cho biết hạ tầng giao thông luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các khu vực đô thị, đồng thời là yếu tố then chốt góp phần làm tăng giá trị bất động sản. Việc tuyến Metro số 1 vận hành giúp cải thiện khả năng kết nối các khu vực, giảm ùn tắc giao thông, người dân quanh tuyến đường có thêm sự lựa chọn thuận tiện, an toàn khi lưu thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy giá nhà dọc theo tuyến này tăng mạnh hơn các khu vực khác khi càng gần đến ngày vận hành.

"Khi tuyến metro đi vào hoạt động, nếu trở thành phương tiện quen thuộc và thu hút được người sử dụng sẽ thúc đẩy không chỉ nhu cầu nhà ở mà còn cả hoạt động thương mại dọc theo các tuyến này. Kéo theo đó là giá bán và thuê bất động sản cũng sẽ tiếp tục xu hướng tăng", ông dự báo.

Ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam, phân tích tuyến Metro số 1 không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm ùn tắc mà còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường nhờ chạy bằng điện và tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân. Việc metro vận hành có thể tạo động lực cho các dự án cao cấp gần trục đường Xa lộ Hà Nội và các ga quan trọng có thể tiếp tục tăng thêm 10-15% trong năm nay.

Trong khi theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực phía Nam của Batdongsan, bên cạnh tiềm năng, nguyên nhân chung cư quanh Metro số 1 tăng giá còn do những năm qua khu vực này tập trung triển khai nhiều dự án cao cấp, kéo mặt bằng giá đi lên. Thực tế là không phải toàn bộ các khu vực gần Metro đều có giá bất động sản tăng mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Trong đó chất lượng, quy mô dự án, tiện ích dịch vụ cũng quyết định mức độ tăng - giảm giá nhà.

"Metro là một phần quan trọng, nhưng chính sự cộng hưởng từ các yếu tố hạ tầng và xu hướng dịch chuyển đã đưa giá bất động sản các khu vực này trở thành điểm sáng", ông Tuấn nhận định.

Mặc dù các tuyến metro mang lại nhiều lợi ích, theo các chuyên gia, nó cũng có một số hệ lụy tiềm ẩn cần xem xét. Việc giá bất động sản xung quanh các tuyến metro tăng nhanh, tạo áp lực lớn cho những người mua nhà, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Thêm vào đó, sự phát triển nhanh chóng các dự án quanh tuyến metro cũng đặt gánh nặng lên hạ tầng đô thị bao gồm hệ thống giao thông, cấp thoát nước và dịch vụ công cộng, dẫn đến tình trạng quá tải gây ảnh hưởng đến môi trường sống. Ngoài ra, những dự án quá gần tuyến metro sẽ bị ảnh hưởng tiếng ồn...

Phương Uyên