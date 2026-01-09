Chung cư dọc quốc lộ 13 thêm lựa chọn an cư cho người trẻ

Các dự án chung cư dọc quốc lộ 13 hút người trẻ nhờ vị trí gần khu việc làm, hạ tầng giao thông mở rộng, tiện ích đa dạng và phù hợp nhu cầu an cư lâu dài.

Theo nhận định của các chuyên gia, trong nhiều năm, sở hữu nhà tại khu trung tâm TP HCM là mục tiêu của nhiều người trẻ. Song, diễn biến thị trường cho thấy khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày càng giãn rộng, buộc người mua phải tìm kiếm những lựa chọn an cư thực tế hơn.

Báo cáo quý II/2025 của Savills Việt Nam cho thấy giá bán sơ cấp trung bình tại TP HCM cũ trong giai đoạn 2024 và quý I/2025 đạt khoảng 90 triệu đồng mỗi m2. Các chuyên gia đánh giá, mặt bằng giá này thúc đẩy dòng dịch chuyển ra các khu vực có khả năng kết nối tốt với trung tâm, trong đó có quốc lộ 13.

Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên 60 m, 10 làn đường. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Bcons

Quốc lộ 13 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP HCM với khu Đông Bắc, đặc biệt là tỉnh Bình Dương (cũ). Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bình Dương (cũ) nằm trong nhóm các tỉnh thu hút lao động nhập cư lớn, với hàng trăm nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động làm việc lâu dài.

Bên cạnh đó, khu vực dọc quốc lộ 13 được hưởng lợi từ các định hướng phát triển hạ tầng giao thông công cộng trong dài hạn với việc mở rộng 10 làn xe, lên đến 60 m và kế hoạch xây dựng tuyến metro số 2 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc. Thực tế cho thấy, nhiều người trẻ làm việc tại trung tâm TP HCM nhưng sinh sống tại khu vực giáp ranh Bình Dương (cũ) đã lựa chọn quốc lộ 13 như "điểm cân bằng" giữa khoảng cách, chi phí và chất lượng sống.

Môi trường sống kết nối thiên nhiên. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Bcons

Song song với xu hướng dịch chuyển địa bàn sinh sống, nhu cầu của người trẻ cũng có sự thay đổi. Thay vì theo đuổi các dự án mang tính đầu cơ hoặc cao cấp hóa, nhóm khách hàng trẻ ngày càng ưu tiên các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thật. Theo một số khảo sát, nhóm khách hàng dưới 35 tuổi ưu tiên các yếu tố như: khả năng chi trả, kết nối giao thông thuận tiện và môi trường sống ổn định hơn là các tiện ích xa xỉ.

Chuyên gia nhận định, trong bối cảnh đó, các dự án chung cư dọc quốc lộ 13 đang đáp ứng tốt những tiêu chí này. Vị trí gần các khu công nghiệp và trung tâm việc làm giúp cư dân giảm áp lực di chuyển hằng ngày. Mặt bằng giá thấp hơn so với khu vực trung tâm mở ra cơ hội sở hữu nhà ở cho người mua lần đầu. Hệ thống tiện ích được phát triển đa dạng, phục vụ sinh hoạt gia đình và hướng đến cộng đồng cư dân ổn định.

Phối cảnh dự án Bcons NewSky. Ảnh: Tập đoàn Bcons

Những yếu tố này khiến nhiều người trẻ không còn xem việc an cư tại khu vực dọc quốc lộ 13 là giải pháp tạm thời, mà là lựa chọn lâu dài, phù hợp với kế hoạch tài chính và định hướng sống trong trung hạn và dài hạn. Thay vì thuê nhà kéo dài hoặc chấp nhận áp lực tài chính lớn, người mua đang chủ động tìm kiếm những khu vực có dư địa phát triển bền vững, nơi giá trị sống và giá trị tài sản có thể song hành theo thời gian.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hướng đến sự ổn định và minh bạch hơn, những dự án tập trung vào nhu cầu ở thật, có vị trí kết nối tốt và pháp lý rõ ràng sẽ tiếp tục được ưu tiên lựa chọn. Trước xu hướng đó, tập đoàn Bcons dự kiến giới thiệu dự án căn hộ mới tại trục quốc lộ 13 vào ngày 11/1. Dự án được kỳ vọng bổ sung thêm nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực, đồng thời mang đến thêm lựa chọn an cư cho người trẻ đang tìm kiếm không gian sống ổn định tại khu vực này.

Hoàng Đan