Đột nhập trộm 200 triệu đồng của cha mẹ vợ

TP HCMTrần Quốc Huy, 26 tuổi, khi sang nhà cha mẹ vợ thấy vắng người đã đột nhập qua ô thông gió, mở tủ lấy trộm bọc tiền hơn 200 triệu đồng.

Ngày 13/12, Huy, ở xã Châu Pha, bị Công an xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức cũ) tạm giữ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trần Quốc Huy thực nghiệm lại hành vi đột nhập vào nhà cha mẹ vợ. Ảnh: Hải Phong

Trưa hai hôm trước, Huy chạy xe máy đến khu vực có đám tang người quen nhưng không vào viếng, mà rẽ sang nhà cha mẹ vợ ở xã Xuân Sơn để thăm vợ con. Đến nơi, thấy mọi người đi vắng, anh ta nảy sinh ý định trộm tiền cha mẹ cất trong tủ quần áo.

Sau khi giấu xe máy bên đường, Huy ra phía sau nhà, bắc thang (có sẵn) chui qua ô thông gió vào bên trong. Anh ta tìm thấy chìa khóa, mở tủ lấy bọc tiền 200 triệu đồng rồi tẩu thoát bằng đường cũ.

Công an xã Xuân Sơn phối hợp với Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bắt giữ Huy sau một ngày nhận trình báo. Nghi phạm thừa nhận hành vi, khai tiền trộm được đã dùng 30 triệu đồng tiêu xài, chuộc giấy tờ đã cầm cố trước đó, còn lại giấu sau nhà mình.

Hải Phong