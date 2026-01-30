Chục xe máy ngã liên hoàn trên cầu vượt

Hà NộiTrời mưa đường trơn, nhiều xe máy phanh gấp ngã hàng loạt ra đường, hôm 30/1 tại cầu vượt Mai Dịch.

Xe máy ngã liên hoàn trên cầu vượt Video: Lâm Tô

Tình huống giao thông: Trời mưa, đường trơn, khoảng 10 người đi xe máy sát nhau, bóp phanh đột ngột trượt bánh ngã lăn ra đường. Một số người bị thương, may mắn không có nạn nhân bị ảnh hưởng tính mạng.

Kỹ năng lái xe: Bám sát xe phía trước trong điều kiện đường trơn trượt là rủi ro có thể khiến xe máy phải phanh gấp khi xe trước đột ngột dừng lại. Bên cạnh đó, việc phanh gấp mà không điều tiết lực phanh cả trước và sau cũng là rủi ro có thể khiến xe trượt.

Khi phải phanh gấp, người lái cần bóp cả hai phanh với lực tương đồng hoặc phanh sau mạnh hơn một chút so với phanh trước.

Nguyên Vũ