Chức vô địch LCP quan trọng thế nào với Esports Việt

Khi VCS bị thay thế bởi LCP, các đội Việt Nam đối mặt thách thức cạnh tranh song có thêm cơ hội khẳng định vị thế, tranh suất vào Chung kết Thế giới.

Sau nhiều năm thi đấu quốc nội thông qua giải đấu VCS (Vietnam Championship series), các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam từ năm 2025 đã chính thức bước ra một sân chơi rộng lớn hơn mang tên League of Legends Championship Pacific (LCP). Đây là giải đấu cấp khu vực quy tụ các đại diện đến từ Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, và châu Đại Dương.

Nếu như VCS từng là thước đo duy nhất cho sức mạnh trong nước, thì LCP trở thành một bài kiểm tra để đánh giá năng lực của các đội Việt Nam so với khu vực. Chính vì vậy, chức vô địch LCP không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, mà còn liên quan trực tiếp đến vị thế, suất tham dự quốc tế và hình ảnh Esports Việt Nam trên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Sân khấu thi đấu vòng loại LCP 2025. Ảnh: LCP

Việt Nam vốn nổi tiếng là quốc gia có cộng đồng người hâm mộ LMHT đông đảo bậc nhất trên thế giới. Báo cáo do Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) công bố vào tháng 6/2025 ước tính Việt Nam có hơn 28 triệu người chơi Esports. Trong đó, LMHT, với vị thế là tựa game PC phổ biến nhất, chiếm một phần đáng kể trong con số này.

Ở Nhật Bản hay Đài Loan, khán giả chủ yếu theo dõi những giải đấu lớn. Nhưng tại Việt Nam, các giải đấu trong nước cũng thường xuyên thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trực tuyến. Trận chung kết VCS mùa hè 2024 đã thu hút 340.172 người xem cùng lúc. Các trận đấu tại Chung kết thế giới còn thu hút lượng khán giả "khủng" hơn. Ví dụ, trận đấu giữa T1 và TES ở vòng Thụy Sĩ năm 2024 có tới 648.768 người xem cùng lúc từ Việt Nam.

Kỳ vọng từ cộng đồng vì thế cũng lớn hơn rất nhiều. Người hâm mộ không chỉ muốn chứng kiến đội nhà góp mặt ở các giải đấu quốc tế, mà còn muốn thấy những màn trình diễn thuyết phục, để đáp lại sự đầu tư và tình yêu mà họ dành cho bộ môn này.

Saigon Dino đối đầu SN Cyber Esports tại VCS Final 2025. Ảnh: VCS

Tuy nhiên, thực tế thành tích của các đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn vừa qua chưa đáp ứng kỳ vọng đó. Ở những trận đấu gần đây tại LCP, kết quả không khả quan đã khiến số suất tham dự Chung kết Thế giới (CKTG) của Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể. Từ việc từng có hai suất khi còn là giải đấu VCS, thì giờ đây Việt Nam chỉ còn một cơ hội duy nhất để góp mặt ở giải đấu lớn nhất năm.

Sự sụt giảm này không chỉ gây áp lực lên các đội tuyển, mà còn đặt ra bài toán buộc đại diện Việt Nam phải chinh phục ngôi vô địch LCP nếu muốn giữ vững vị thế. Một danh hiệu tại giải khu vực không chỉ mở ra cánh cửa vào vòng bảng CKTG, mà còn là minh chứng để Riot Games và cộng đồng quốc tế nhìn nhận Việt Nam như một khu vực đáng tin cậy, đủ sức cạnh tranh và xứng đáng duy trì số suất tham dự.

Khoảnh khắc nâng cúp vô địch của GAM Esports tại VCS mùa hè 2024. Ảnh: VCS

Nếu thất bại ở LCP, nguy cơ Việt Nam chỉ dừng lại ở vòng play-in của CKTG, hoặc tệ hơn là vắng bóng hoàn toàn, không còn là giả thuyết xa vời. Khi đó, hình ảnh LMHT Việt Nam trên bản đồ Esports quốc tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một nền LMHT từng được ca ngợi với lối đánh máu lửa, đột biến, nếu vắng mặt ở sân chơi lớn nhất năm, sẽ khó tránh khỏi sự lu mờ trước sự vươn lên của những khu vực khác.

Ở chiều ngược lại, một chức vô địch LCP sẽ tạo cú hích mạnh mẽ. Nó không chỉ mang lại niềm tin cho người hâm mộ, mà còn giúp các đội tuyển trong nước khẳng định năng lực, thu hút thêm nhà tài trợ, và nâng cao giá trị tuyển thủ. Bên cạnh đó, việc thường xuyên chạm trán những đối thủ giàu kinh nghiệm từ các nền Esports phát triển như Đài Loan hay Nhật Bản cũng giúp các đội Việt Nam tích lũy bài học, cải thiện chiến thuật, bắt kịp với sự thay đổi lối chơi trên toàn cầu.

Levi thất vọng, nhận lỗi sau khi GAM Esports thua G2 Esports với kết quả sít sao 2-3 tại vòng Play-In MSI 2025. Ảnh: MSI

Có thể nói, LCP không đơn thuần là một giải đấu quốc tế mới, được đăng cai trên sân nhà, mà còn mang ý nghĩa "sống còn" với Esports Việt Nam. Vô địch LCP đồng nghĩa giữ được suất CKTG, giữ được niềm tin người hâm mộ và giữ được hình ảnh một nền LMHT từng để lại nhiều dấu ấn. Trái lại, thất bại sẽ khiến Việt Nam đứng trước nguy cơ mất chỗ đứng, thu hẹp cơ hội phát triển trong tương lai.

Trọng Trung