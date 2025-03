Chúc An khó tạo bất ngờ ở giải golf nữ châu Á - Thái Bình Dương

Quảng NamLê Chúc An, đại diện duy nhất của Việt Nam trụ lại tại Women's Amateur Asia Pacific (WAAP) Championship, đạt tổng điểm +1 và xếp T29 sau vòng ba.

Chúc An đạt thành tích ngang chuẩn 71 gậy ở vòng ba, với bốn birdie và bốn bogey. Tổng điểm của golfer 17 tuổi vì thế giữ nguyên so với vòng hai. Thứ bậc của cô được cải thiện đôi chút, từ T34 lên T29, do các golfer xếp kế trên chơi không tốt.

Khoảng cách giữa Chúc An và đỉnh bảng là 16 gậy, đồng nghĩa cơ hội vô địch và kiếm suất dự major gần như không còn. Tuy nhiên, việc qua nhát cắt ở sự kiện nghiệp dư danh giá được xem như thành công với tài năng trẻ Việt Nam. Trước Chúc An, chỉ một golfer qua được cắt tại giải golf nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương, là Đoàn Xuân Khuê Minh năm 2023.

Chúc An (trái) nhận hoa từ ban tổ chức trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, trên sân Hoiana Shores, Quảng Nam. Ảnh: R&A

Top 20 chứng kiến các golfer chơi hay ở vòng ba, khi tất cả đều đánh dưới 71 gậy. Jeneath Wong, golfer Malaysia từng giành HC đồng cá nhân và HC bạc đồng đội tại SEA Games 31 ở Đầm Vạc, tỏa sáng với 64 gậy và chiếm đỉnh bảng với tổng -15. Xếp ngay sau cô là ba golfer Hàn Quốc, gồm Soomin Oh, Sumin Hong (cùng -12) và Yunseo Yang (-9). Top 9 còn hai đại diện Trung Quốc, một người Australia, một New Zealand và một đến từ Thái Lan.

Vòng cuối sẽ bắt đầu từ 8h sáng mai 9/3, giờ Hà Nội. Người chiến thắng sẽ nhận được lời mời tham dự ba giải major Women’s British Open, Evian Championship và Chevron Championship, cũng như các giải đấu ưu tú khác như Hana Financial Group Championship, ISPS HANDA Women’s Australian Open, Women’s Amateur Championship và giải Nghiệp dư nữ Augusta National. Với các golfer trong top đầu, WAAP là cơ hội thay đổi cuộc đời, thăng tiến mạnh trong sự nghiệp nếu vô địch.

WAAP Championship được thành lập năm 2018 bởi The Royal & Ancient (R&A) và Liên đoàn golf châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Golf Confederation), nhằm phát hiện các tài năng trẻ và tạo cơ hội cho các tay golf nữ nghiệp dư hàng đầu châu Á vươn ra đấu trường quốc tế. Năm nay, giải được tổ chức lần thứ bảy, và là lần đầu tại Việt Nam, tại sân Hoiana Shores, Quảng Nam từ 6-9/3.

Nhiều golfer trưởng thành từ WAAP Championship rồi trở thành những nhà vô địch major gần đây, như Yuka Saso, Patty Tavatanakit hay Ayaka Furue. Trong khi đó, Jeeno Thitikul của Thái Lan, người vô địch kỳ giải WAAP đầu tiên năm 2018, thậm chí có lúc lên số một thế giới.

Vy Anh