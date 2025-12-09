Chubb Life Việt Nam trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn

Chubb Life Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao học bổng và quà tặng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi bão lũ tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình "Chubb Life - Vì Tương Lai Em", doanh nghiệp đã phân bổ 500 triệu đồng do công ty và đội ngũ cán bộ nhân viên đóng góp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Ngoài ra, Chubb Life Việt Nam cũng dành riêng 550 triệu ủng hộ trẻ em ở các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão Kalmaegi.

Giai đoạn đầu, chương trình triển khai tại Đà Nẵng, với trọng tâm hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại sau thiên tai; đồng thời trao 100 suất học bổng và quà học tập nhằm tiếp thêm động lực đến trường cho học sinh.

Sau đó, quỹ sẽ tiếp tục triển khai tại Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, TP HCM và Quảng Trị.

Ông Bryce Johns, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Chubb & Chủ tịch Chubb Life Toàn cầu (bên phải) trao biểu trưng 1 tỷ đồng cho ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (bên trái). Ảnh: Chubb Life Việt Nam

"Chương trình tiếp nối cam kết của Chubb Life, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em tại Việt Nam, nơi chúng tôi đã đồng hành gần 2 thập kỷ. Thông qua các hoạt động hỗ trợ kịp thời và đầu tư dài hạn, chúng tôi kỳ vọng có thể giúp các em có một tương lai tốt đẹp hơn", ông Sang Lee, Chủ Tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand chia sẻ.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life Vùng Đông Nam Á & New Zealand, trao biểu trưng 100 triệu đồng cho bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng (giữa) và bà Đỗ Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, nhằm hỗ trợ các em nhỏ và gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại địa phương. Ảnh: Chubb Life Việt Nam

Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho biết bên cạnh những khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi, nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và cơ hội học tập của trẻ em.

"Sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Chubb Life Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ em vượt qua khó khăn. Những đóng góp thiết thực của Chubb Life đã giúp nhiều em nhỏ được bảo vệ tốt hơn, tiếp cận giáo dục và mở rộng cơ hội phát triển", ông nói.

Những suất học bổng từ chương trình "Chubb Life - Vì Tương Lai Em" được đối tác, đội ngũ kinh doanh trao tận tay các em học sinh. Ảnh: Chubb Life Việt Nam

Trong hơn 20 năm triển khai chương trình "Chubb Life - Vì Tương Lai Em", doanh nghiệp đã trao hơn 40.000 suất học bổng và quà tặng, xây dựng và sửa mới 10 trường học tại nhiều địa phương, tạo điều kiện học tập an toàn, thuận lợi hơn cho trẻ em khó khăn. Riêng năm nay, Chubb Life đã trao gần 1.500 suất học bổng và hơn 6.300 dụng cụ học tập cho học sinh trên cả nước.

Minh Ngọc