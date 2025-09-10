Chubb Life Việt Nam trao 1.000 phần quà cho học sinh khó khăn

Chubb Life Việt Nam cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao 1.000 phần quà và 100 suất học bổng cho học sinh khó khăn tại nhiều địa phương, nhân dịp năm học mới.

Các phần quà được trao cho học sinh khó khăn tại Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Hải Phòng. Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, chương trình "Chubb Life - Vì Tương Lai Em" còn tổ chức hội thảo với những chủ đề gần gũi như an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng sống. Các hoạt động hướng đến việc xây dựng sự tự tin, khơi gợi tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của học sinh với cộng đồng.

Chubb Life Việt Nam cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao nhiều suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chubb Life Việt Nam

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam cho biết, tựu trường là thời điểm các em nhỏ háo hức đón chờ, nhưng cũng có thể là nỗi lo với những gia đình khó khăn. Chubb Life Việt Nam hy vọng có thể đồng hành, san sẻ gánh nặng và tiếp thêm động lực cho các em.

"Mỗi em nhỏ đều xứng đáng được đến trường và Chubb Life Việt Nam mong muốn góp phần để các em có thêm hành trang, khát vọng và niềm tin vào tương lai. Đó chính là lý do suốt 20 năm qua, chúng tôi kiên định gieo mầm tri thức hôm nay để chắp cánh những ước mơ lớn của ngày mai", ông Sơn chia sẻ.

Từ năm 2005, Chubb Life Việt Nam xác định đầu tư cho giáo dục trẻ em là một trong những sáng kiến cộng đồng quan trọng. Sau 20 năm, doanh nghiệp đã xây dựng 10 ngôi trường, trao học bổng và quà tặng học tập cho hơn 40.000 học sinh trên cả nước. Với sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, chương trình còn lồng ghép các hoạt động phát triển kỹ năng sống, giáo dục an toàn và bồi đắp tinh thần trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.

Chubb Life Việt Nam đã hỗ trợ hơn 40.000 học sinh trên cả nước. Ảnh: Chubb Life Việt Nam

Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đánh giá cao những đóng góp bền bỉ và hành động thiết thực mà Chubb Life đã thực hiện suốt nhiều năm qua, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.

"Chubb Life Việt Nam là đối tác đồng hành lâu dài, đáng tin cậy và đầy tâm huyết của chúng tôi, cùng chung khát vọng "không để em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau" trên hành trình đến trường", ông Hải nhấn mạnh.

Nhờ các hoạt động trách nhiệm xã hội, Chubb Life Việt Nam đã được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2025 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư công bố hồi tháng 7. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để mỗi mùa tựu trường trở thành khởi đầu của sự tự tin và khát vọng vươn lên.

Minh Ngọc