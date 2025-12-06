Chubb Life Việt Nam khai trương văn phòng Infinity tại Hải Phòng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam mở văn phòng đối tác kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng, ngày 22/11, nhằm mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng khu vực phía Bắc.

Văn phòng mới đặt tại tầng 7, tòa nhà Vĩnh Lộc, số 188 Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng. Đây là cột mốc trong chiến lược mở rộng mô hình đối tác kinh doanh Infinity tại miền Bắc, nâng tổng số văn phòng trên toàn quốc lên 75. Mô hình hướng đến cung cấp dịch vụ tư vấn chuẩn hóa và các giải pháp bảo hiểm phù hợp, mang lại lợi ích bền vững cho cả khách hàng và doanh nghiệp.

Đại diện Chubb Life Việt Nam dự lễ khai trương văn phòng mới tại Hải Phòng. Ảnh: Chubb Life Việt Nam

Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, được thúc đẩy bởi dòng vốn FDI và các dự án hạ tầng lớn, luôn duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số trong suốt 10 năm qua. Với mật độ dân cư đông, quá trình đô thị hóa nhanh, nhu cầu tiếp cận giải pháp bảo vệ tài chính tại địa phương ngày càng tăng, tạo điều kiện để mô hình Infinity mở rộng hiện diện và mang đến dịch vụ tư vấn chuẩn hóa cho khách hàng.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, đánh giá Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh, mở ra cơ hội nâng cao năng lực tài chính cho người dân.

"Việc mở rộng mô hình Infinity khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Chubb Life Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mang các giải pháp bảo hiểm toàn diện đến gần hơn với các gia đình Việt và hỗ trợ đội ngũ tư vấn xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng", ông chia sẻ.

Nhân dịp khai trương, Chubb Life Việt Nam trao tặng học bổng trị giá 30 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng trong khuôn khổ chương trình "Chubb Life - Vì Tương Lai Em". Đây là hoạt động trách nhiệm xã hội được doanh nghiệp duy trì hơn 20 năm qua.

Minh Ngọc