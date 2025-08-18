Chubb Life Việt Nam 6 năm liên tiếp được HR Asia vinh danh

Chubb Life Việt Nam năm thứ 6 liên tiếp được vinh danh ở hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" tại HR Asia Awards.

HR Asia Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí HR Asia tổ chức, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc, chế độ đãi ngộ cạnh tranh và môi trường làm việc gắn kết. Các doanh nghiệp được đánh giá dựa trên mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) cùng phỏng vấn chuyên sâu, nhằm bảo đảm khách quan và đáp ứng tiêu chí khắt khe về sự gắn bó, phát triển bền vững và hợp tác đa thế hệ.

Tại lễ trao giải năm nay, bên cạnh giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á", Chubb Life Việt Nam còn được vinh danh ở hai hạng mục khác, bao gồm: "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời" (Most Caring Company) và "Môi trường làm việc bền vững" (Sustainable Workplace).

Đại diện Chubb Life Việt Nam chụp ảnh tại lễ trao giải HR Asia Awards. Ảnh: Chubb Life Việt Nam

Theo kết quả khảo sát của HR Asia, các chỉ số gắn bó cá nhân, mức độ gắn kết tập thể và động lực đội nhóm tại Chubb Life Việt Nam đều cao hơn mức trung bình thị trường. Đặc biệt, những tiêu chí liên quan đến truyền thông nội bộ, tinh thần hợp tác, tính minh bạch và sự tin tưởng giữa quản lý và nhân viên được đánh giá tích cực.

Doanh nghiệp áp dụng chiến lược phát triển và giữ chân nhân tài toàn diện, từ đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm đến lộ trình sự nghiệp cá nhân hóa. Công ty cũng được đánh giá cao khi xây dựng được văn hóa "con người là trọng tâm", thể hiện qua việc phần lớn nhân viên tham gia khảo sát của HR Asia đồng thuận rằng công ty luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu trong các quyết định quan trọng, kể cả ở giai đoạn thử thách.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, nhận định bảo hiểm nhân thọ là ngành nghề giàu tính nhân văn, chính vì thế, công ty luôn hướng tới việc kiến tạo nên môi trường làm việc giúp mỗi cá nhân phát triển toàn diện, khai phá tiềm năng và đóng góp giá trị bền vững cho khách hàng cũng như cộng đồng.

"Văn hóa doanh nghiệp tại Chubb Life đề cao sự chủ động, khuyến khích đổi mới, trao quyền và tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện để nhân viên phát triển chuyên môn lẫn tư duy lãnh đạo trong môi trường quốc tế, năng động", ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Theo ông Sơn, công ty sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển con người song song cùng chuẩn mực toàn cầu, hướng đến tầm nhìn trở thành đối tác bảo hiểm nhân thọ được tin cậy tại thị trường Việt Nam.

Minh Ngọc