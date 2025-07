Chuang Li Mei hợp tác Aeon Super AI phát triển hạ tầng AI

Hai doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) hợp tác triển khai mô hình "Compute as a Service" (CaaS) tại Việt Nam, cung cấp giải pháp điện toán AI từ xa giúp tiết kiệm chi phí.

Cuối tháng 6/2025, Chuang Li Mei Co., Ltd và Aeon Super AI Inc. công bố kế hoạch hợp tác thúc đẩy, phát triển trí tuệ nhân tạo tại Đài Loan và Việt Nam. Sáng kiến kết hợp đào tạo kỹ thuật và hỗ trợ chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho ngành trí tuệ nhân tạo tại Đông Nam Á.

Cụ thể, hai bên sẽ sử dụng mô hình "Compute as a Service" (CaaS - Điện toán dịch vụ) làm cốt lõi, xuất khẩu dịch vụ AI hiệu suất cao từ Đài Loan. Song song đó, hai doanh nghiệp dự kiến cùng tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu và ứng dụng thực tế công nghệ này. Mục tiêu nhằm hỗ trợ Việt Nam trong ba lĩnh vực kỹ thuật AI, đào tạo nhân lực và nâng cấp ngành công nghiệp.

Giai đoạn đầu, Aeon Super AI sẽ cung cấp năng lực điện toán đám mây từ Đài Loan thông qua cấu trúc CaaS, đáp ứng nhu cầu xử lý tức thời của nhà phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam trong huấn luyện mô hình và triển khai ứng dụng. Đồng thời, Chuang Li Mei triển khai module giáo dục AI thực chiến theo chuẩn doanh nghiệp Đài Loan. Chương trình kết hợp môi trường ứng dụng thực tế nhằm xây dựng nền tảng kỹ thuật cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Ông Yu Hung-Wen, Chủ tịch công ty Chuang Li Mei, cho biết đơn vị kỳ vọng xây dựng cầu nối hợp tác kỹ thuật chặt chẽ giữa Đài Loan và Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

"Hợp tác với Aeon Super AI sẽ giúp cung cấp khả năng tính toán sẵn sàng cho các nhà phát triển Việt Nam, đồng thời chuyển giao các khóa đào tạo và kinh nghiệm thực chiến về trí tuệ nhân tạo - những giá trị đã được hoàn thiện tại Đài Loan. Từ đó, doanh nghiệp nội địa có thể đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của ngành này tại Việt Nam", ông Yu nói thêm.

Về phía Aeon Super AI, ông Liang Chien-Kuo - Chủ tịch công ty, nhấn mạnh rằng mô hình CaaS là phương thức hiệu quả để chuyển giao sức mạnh AI từ Đài Loan sang Việt Nam. Công ty sẽ cung cấp tài nguyên GPU từ xa, hỗ trợ nền tảng đầy đủ để người dùng Việt Nam có thể kích hoạt năng lực tính toán mà không cần đầu tư vào hạ tầng phần cứng đắt đỏ.

"Đây là thời điểm lý tưởng để triển khai CaaS. Trong tương lai, nền tảng này có thể chuyển linh hoạt thành hạ tầng tại chỗ theo chính sách mở rộng, thúc đẩy sự hình thành các cụm ngành AI cho doanh nghiệp hai nước", ông Liang nhận định.

Ông Yu Hung-Wen (thứ hai từ trái) - Chủ tịch công ty Chuang Li Mei, và ông Liang Chien-Kuo (thứ tư từ trái) - Chủ tịch công ty Aeon Super AI, trong buổi ký kết hợp tác ở Tân Bắc. Ảnh: Lâm Chí Dục

Đại diện một trong những doanh nghiệp Việt tham gia thử nghiệm các giải pháp mới này, ông Hứa Ngọc Lâm - Chủ tịch công ty Đại Phát cho biết hiện vẫn còn không ít doanh nghiệp trong nước loay hoay tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số bằng AI phù hợp.

Theo ông Lâm, hợp tác giữa Chuang Li Mei và Aeon Super AI là sự kết hợp giữa công nghệ quốc tế và đào tạo thực tiễn tại chỗ. Vị chủ tịch tin rằng Việt Nam sẽ là bước đệm chiến lược để Đài Loan mở rộng xuất khẩu dịch vụ CaaS sang thị trường Đông Nam Á.

Đồng tình với nhận định trên, ông Wu Kuo-Pen, Chủ tịch công ty Xiong De tại Việt Nam, bổ sung rằng hợp tác lần này không chỉ chuyển giao công nghệ mà còn là cơ hội đào tạo thế hệ trẻ tài năng về AI.

"Chính phủ đang ưu tiên phát triển năng lực kỹ thuật về trí tuệ nhân tạo và đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng của Đài Loan trong việc chuyển giao năng lực điện toán và các chương trình đào tạo AI ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam", Chủ tịch Wu nhận định.

Chuang Li Mei là doanh nghiệp công nghệ từ Đài Loan, cung cấp 4 năng lực cốt lõi gồm: hoạch định chiến lược, nghiên cứu và phát triển (R&D), tiếp thị, triển khai giải pháp thực tế. Công ty định hướng mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cùng các đối tác như Aeon Super AI, Yomeen, Intelligent Cloud Plus (ICP) và AsiaCloud International. Mục tiêu nhằm thành lập Liên minh Năng lực Tính toán Đài Loan, tập trung tích hợp các tài nguyên mạnh về điện toán đám mây, bảo mật và AI.

Chuang Li Mei hiện giữ vai trò điều phối các hoạt động của liên minh, đồng thời xúc tiến hợp tác xuyên biên giới khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, công ty hợp tác Aeon Super Ai và TTC Energy triển khai mô hình điện toán dưới dạng dịch vụ (Compute as a Service - CaaS), cung cấp năng lực tính toán AI linh hoạt. Đi kèm là tài nguyên giáo dục từ Đài Loan, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển hạ tầng công nghệ Việt Nam.

Là đối tác chiến lược của Chuang Li Mei, Aeon Super AI chuyên cung cấp giải pháp hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn diện với khả năng thiết kế Trung tâm dữ liệu truyền thống (IDC) và Trung tâm dữ liệu dạng container (CDC), đáp ứng linh hoạt nhiều quy mô khác nhau. Công ty mang đến dịch vụ tích hợp phần mềm - phần cứng trọn gói do chính họ xây dựng và quản lý, giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Bên cạnh vai trò nhà cung cấp hạ tầng, Aeon Super AI còn xây dựng hệ sinh thái công nghiệp AI tại châu Á, Nam Mỹ và Đông Nam Á với chiến lược phát triển toàn cầu. Công ty đặt trọng tâm vào phát triển bền vững cùng việc ứng dụng năng lượng xanh, góp phần khẳng định trách nhiệm xã hội trong kỷ nguyên AI.

Đan Minh