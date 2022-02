Chuẩn bị gì khi trẻ trở lại trường

Phụ huynh nên cho con tiêm vaccine sớm, nhắc nhở bé đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và mang theo xịt họng bên người.

Sau hơn 9 tháng học trực tuyến, sáng 14/2, sinh viên, học sinh các khối được quay lại trường. Bộ Giáo dục & Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành căn cứ tình hình dịch tại địa phương để xây dựng kế hoạch, kịch bản phù hợp, xử lý tình huống xảy ra trong quá trình dạy, học trực tiếp tại trường.

Tờ Mayo Clinic và The New York Times đưa ra những lưu ý cần thiết giúp quá trình nhập học của trẻ thuận lợi hơn:

Tiêm vaccine

FDA Mỹ cho phép tiêm vaccine Pfizer-BioNTech Covid-19 cho trẻ 5-15 tuổi. Nghiên cứu chỉ ra vaccine này có thể ngăn ngừa 100% nCoV ở trẻ 12-15 tuổi và 91% với trẻ 5-11 tuổi.

Tiêm vaccine là biện pháp bảo vệ con em khỏi nguy cơ nhiễm bệnh khi đến trường, các địa điểm vui chơi, hoạt động ngoài trời. Do đó, phụ huynh nên cân nhắc cho trẻ tiêm phòng đầy đủ khi có điều kiện.

Đeo khẩu trang

Cha mẹ nên phối hợp với nhà trường khuyến khích bé thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nhất là đeo khẩu trang bởi trường học khó đảm bảo việc giữ khoảng cách.

Các gia đình nên chuẩn bị thêm cho trẻ vài khẩu trang sạch dự phòng, đánh dấu để con không bị nhầm lẫn với đồ dùng của bạn. Lưu ý dặn trẻ không được tráo, đổi khẩu trang với người khác.

Ngoài ra, phụ huynh có thể cho bé dùng khẩu trang trong suốt, dễ nhìn thấy nét mặt để bé hiểu cảm xúc của người đối diện. Cách này tạo cảm giác gần gũi và trẻ không còn khó chịu khi đeo khẩu trang.

Để trẻ vui, an toàn khi đến trường, cha mẹ cần dặn dò bé đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Ảnh: Shutterstock

Rửa tay thường xuyên

Tay có thể là trung gian truyền virus vào cơ thể, nếu lỡ chạm vào mắt, mũi, miệng. Cha mẹ và thầy cô nên nhắc nhở bé rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn khô vào nhiều thời điểm như: trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau buổi ra chơi hay nghỉ giữa giờ, đi vệ sinh hoặc khi tay bị bẩn.

Mỗi lần rửa tay ít nhất 20 giây. Người lớn có thể đề nghị bé hát bài "Chúc mừng sinh nhật" hai lần, trẻ sẽ thấy thích thú với thói quen này.

Khử khuẩn

Virus có khả năng lây gián tiếp qua các bề mặt thường tiếp xúc như: tay nắm cửa, vòi nước, bàn phím, máy tính, điện thoại... Vì vậy dù ở nhà hay trường, các gia đình cần liên tục khử trùng các bề mặt, hạn chế virus bám dính lên tay và xâm nhập vào cơ thể.

Cho trẻ bị ốm ở nhà

Khi trẻ trở lại trường, phụ huynh phải theo dõi tình hình sức khỏe của con để kịp thời ứng phó. Các triệu chứng Covid-19 cũng tương đồng như cảm lạnh thông thường, dị ứng và cúm. Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu bị sốt, nghẹt mũi, ho, viêm họng, buồn nôn, tiêu chảy... cần lập tức cho trẻ ở nhà để tránh ảnh hưởng đến thành viên trong lớp và các lớp lân cận.

Tạo tâm lý an toàn cho trẻ

Theo The New York Times, sau thời gian dài học online, trẻ dễ rơi vào tình trạng khó tiếp thu, không thoải mái khi giao tiếp với bạn bè. Cha mẹ nên chủ động trò chuyện với con những mặt tích cực khi được quay trở lại trường, niềm vui khi gặp lại thầy cô, bạn bè, đồng thời trấn an bé hiểu việc lo lắng là hoàn toàn bình thường.

Cha mẹ nên trang bị xịt họng keo ong xanh cho trẻ khi đến trường. Ảnh: Tracybee

Xây dựng nếp sinh hoạt khoa học

Lịch sinh hoạt của trẻ có phần bị xáo trộn trong thời gian học trực tuyến. Để giúp bé dễ dàng quay lại trường học, phụ huynh hãy hướng bé thực hiện thói quen sinh hoạt nề nếp như trước đây: ngủ và thức dậy đều đặn, ăn uống đúng giờ.

Vệ sinh vòm họng

Ngoài những lưu ý trên, việc bảo vệ hệ hô hấp, nhất là vòm họng cũng cần được chú trọng. Họng là "cửa ngõ" có tác dụng ngăn chặn virus, vi khuẩn, nấm... xâm nhập vào cơ thể.

Để trẻ hiểu tầm quan trọng và chủ động làm sạch vòm họng, phụ huynh nên kể những mẫu chuyện vui liên quan cách vi trùng, virus tấn công cơ thể, dù không thể nhìn thấy chúng.

