Chưa xem xét thành lập Bộ Thanh niên

Luật Thanh niên (sửa đổi) được Quốc hội thông qua không đề cập đến việc thành lập Bộ Thanh niên vì "đây là vấn đề cần được nghiên cứu kỹ lưỡng".

Chiều 16/6, 93% đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Báo cáo giải trình, GS Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội, cho biết khi thảo luận có ý kiến đề nghị trong tương lai cần nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên hoặc Bộ Thanh niên và Thể thao trên cơ sở hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc nghiên cứu thành lập Bộ chuyên trách về công tác thanh niên nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước lĩnh vực này là ý kiến xác đáng. Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng gắn với mô hình tổ chức Chính phủ và hệ thống chính trị, nên cần được nghiên cứu thấu đáo và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.

Luật tiếp tục giao Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên. Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Luật Thanh niên (sửa đổi) quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc. Đồng thời, Nhà nước sẽ bảo đảm cho thanh niên được giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; tham gia quân nhân dự bị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân...

"Thanh niên được bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học", Luật Thanh niên (sửa đổi) quy định.

Luật này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021.

Hoàng Thùy