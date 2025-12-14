Chưa truy xuất được nguồn nguyên liệu bánh mì khiến hơn 70 người ăn ngộ độc

Quảng NgãiCơ sở sản xuất bánh mì và nem chả Hồng Vân chưa chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu kèm bánh mì khiến hơn 70 người ngộ độc sau ăn.

Đây là kết quả điều tra ban đầu về cơ sở sản xuất bánh mì tại 280 Nguyễn Nghiêm và các điểm bán bánh mì liên quan ở phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ được Sở Y tế Quảng Ngãi báo cáo UBND tỉnh, chiều 14/12. Cơ quan chức năng ghi nhận hàng chục người nhập viện với triệu chứng sốt, buồn nôn, tiêu chảy... sau khi ăn bánh mì mua từ các cơ sở trong chuỗi bánh mì Hồng Vân. Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa, đoàn liên ngành gồm UBND phường Cẩm Thành, Chi cục An toàn Thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Công an tỉnh kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Vân. Kết quả bước đầu cho thấy các quầy bán bánh mì - mà nhiều người mua ăn sau đó bị ngộ độc - là của ông Nguyễn Hồng (làm chủ), riêng tiệm 1156 trên đường Quang Trung là nhượng quyền.

Ông Hồng cho hay cung cấp chả thịt heo và thịt bò, xíu mại, bơ, tương ớt, rau, bánh mì cho các quầy, điểm bán bánh mì mang tên Hồng Vân. Riêng điểm 1156 không lấy rau và bánh mì từ ông Hồng.

Một quầy bánh mì Hồng Vân dừng bán trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng. Ảnh: Phạm Linh

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hồng chưa chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguồn nguyên liệu, thực phẩm liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Chủ tiệm cũng không có giấy khám sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, chưa chứng minh hồ sơ công bố sản phẩm các loại chả.

Cơ sở chính tại 280 Nguyễn Nghiêm sản xuất các loại chả, xíu mại, bơ, tương ớt... rộng 215 m2 (do ngành Nông nghiệp và Môi trường quản lý). Nơi này chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Nơi sản xuất cũng không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng - nguyên tắc quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Đồng thời, nơi sản xuất kinh doanh không tách biệt với các nguồn ô nhiễm và yếu tố gây hại khác.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong tất cả mẫu thực phẩm còn lại tại các quầy kinh doanh và tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm. Các quầy kinh doanh bánh mì liên quan tạm ngừng hoạt động, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Từ chiều 11/12, nhiều người ăn bánh mì mua tại các tiệm trong chuỗi Hồng Vân xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao và đau đầu. Bệnh nhân liên tục vào cấp cứu ở các bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Đa khoa Quảng Ngãi, Sản - Nhi tỉnh, Phòng khám Thiện Nhân. Đến trưa 14/12, tổng cộng hơn 70 bệnh nhân ngộ độc nhập viện.

Khoa Nội, Bệnh viện Phúc Hưng điều trị bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Phạm Linh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy 17 mẫu thực phẩm tại các quầy bánh mì; lấy 6 bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm.



Sở Y tế đề nghị phường Cẩm Thành và Sở Công thương kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì có nhân ở địa bàn. Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra các cơ sở thực phẩm, đặc biệt nơi sản xuất chả các loại, xíu mại, bơ, tương ớt... để cung cấp cho cơ sở kinh doanh bánh mì ổ có nhân.

Phạm Linh