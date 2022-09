Chửa trứng sau phá thai

Hà NộiSau khi phá thai một tháng, bệnh nhân nữ 30 tuổi bị chảy máu âm đạo do chửa trứng bán phần, nguy cơ mắc ung thư.

Ngày 19/9, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết bệnh nhân được hút thai trứng ra khỏi tử cung, kết hợp xét nghiệm giải phẫu. Do thai trứng có thể biến chứng thành ung thư, bệnh viện tiếp tục theo dõi và lên phác đồ điều trị cho người bệnh trong thời gian tới.

Thai trứng xuất hiện khi nhau thai sinh sản quá mức, không kiểm soát được, phát triển thành các nang trông như quả trứng hoặc chùm nho. Có hai hình thức thai trứng, gồm thai trứng toàn phần là các toàn bộ gai nhau thai, còn thai trứng bán phần gồm một phần thai hoặc phôi thai bất thường, màng ối, gai nhau bệnh lý...

Hiện chưa có nguyên nhân chính xác gây chửa trứng. Một số công trình nghiên cứu khoa học chỉ ra sai sót di truyền trong quá trình thụ tinh, gây bất thường ở bộ nhiễm sắc thể, làm xuất hiện tình trạng chửa trứng. Tình trạng chửa trứng cũng xuất hiện ở những người như phụ nữ dưới 20 tuổi hoặc trên 40 tuổi, người có thai nhiều lần, bất thường ở dạ con hoặc người có chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu chất đạm, acid folic, vitamin A...

Hình ảnh siêu âm của bệnh nhân chửa trứng. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Theo đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thai trứng đa phần lành tính, khỏi sau khi được nạo hết nhau thai hoặc cắt dạ con với người không có nhu cầu sinh nở. Tuy nhiên, 10-15% trường hợp chửa trứng ăn sâu vào thành dạ con gây chảy máu; 2-3% biến chứng thành ung thư tế bào nuôi, bệnh phát triển nhanh, lan rộng, di chuyển tới các nơi khác như phổi, não gan.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ nên lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp, hiệu quả, tránh để tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Mang thai là hiện tượng sinh sản sinh lý tuy nhiên không phải kỳ mang thai nào cũng bình thường và an toàn, do đó cần định kỳ thăm khám để kịp thời phát hiện bất thường, điều trị phù hợp, tránh những biến chứng về sau.

Chi Lê