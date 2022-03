Chưa thay đổi cơ quan sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Ngày 16/3, Chính phủ ban hành nghị quyết phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 3, nêu rõ nội dung trên. Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung tiếp thu, chỉnh lý tại hai dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ.

Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý nội dung về phân cấp, phân quyền; cơ chế đặc thù đầu tư, xây dựng công trình đường bộ trong dự án Luật Đường bộ. Nguyên tắc xây dựng dự thảo là những gì vướng mắc, bất cập đã phát sinh trong thực tiễn thì cần sửa đổi, bổ sung; nếu sửa đổi mà gây mâu thuẫn, chồng chéo với các luật khác thì phải có biện pháp xử lý theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về việc xác định các khoản thu liên quan đến đường bộ.

Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát, thống nhất về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp; không quy định về tổ chức bộ máy trong các dự án luật.

Chính phủ đồng ý đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung hai dự án luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến về hai dự án luật tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Bộ Chính trị để xin ý kiến chỉ đạo về việc tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật (Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ).

Hồi cuối tháng 2/2022, Bộ Công an đề nghị Chính phủ chưa thay đổi cơ quan quản lý về đào tạo, cấp giấy phép lái xe dù Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất chuyển giao.

Bộ Công an đề xuất, dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ không quy định cụ thể về thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe như trước đó đã trình Quốc hội khóa XIV, thay vào đó để Chính phủ phân công.

Theo giải thích, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và một số bộ ngành đã thống nhất chuyển giao, nhưng trong bối cảnh chưa có sự thống nhất, đồng thuận cao, Bộ Công an đề xuất chưa thay đổi cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe để tiếp tục đánh giá tác động đầy đủ hơn.

Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất Chính phủ có cơ chế phối hợp theo hướng để Bộ Công an tham gia giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Cùng với đó là dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì soạn thảo.

Tại kỳ họp Quốc hội thứ 10, 63,79% đại biểu không đồng ý tách thành 2 luật; 66,74% đại biểu không đồng ý thay đổi thẩm quyền quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.

Văn phòng Chính phủ sau đó đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, có phương án tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về các nội dung trên.