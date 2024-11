Chưa tháo dở biệt thự trái phép ở Bình Thuận do mưa bão

Dù chính quyền gia hạn thời gian thêm hai lần, nhưng biệt thự trái phép ở huyện Tánh Linh vẫn chưa được tháo dỡ "do bão Trà Mi".

Thông tin được ông Giáp Hà Bắc, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh cho biết ngày 1/11. Chủ căn biệt thự trái phép ở xã Gia An vẫn đang chấp hành việc tự tháo dở công trình này.

"Khi đang thi công thì mưa và gió lớn, nên việc tháo dỡ bị gián đoạn, tới đây họ vẫn sẽ tiếp tục làm", ông Bắc cho hay.

Biệt thự trái phép ở xã Gia An, huyện Tánh Linh đang tồn tại, ngày 30/10.

Theo ghi nhận đến nay, kết cấu căn biệt thự 3 tầng mái vòm trong khu đất ở làng nghề gạch ngói xã Gia An, kề bên tỉnh lộ 720, vẫn chưa bị tác động. Trên đỉnh mái vòm, chủ căn biệt thự cho giăng một tấm lưới màu đen bao quanh.

Tại đây, chỉ một đoạn ngắn lan can bên dưới mái vòm đã bị tháo ra từ đầu tháng 10, rồi tạm dừng. Bức tường thành trước cổng kề đường lộ cũng đang được phủ các tấm bạt nhựa che kín.

Căn biệt thự trái phép đã có người ở, do ông Cao Thanh Sang, 45 tuổi, trú thôn 1, xã Gia An xây dựng cách đây hai năm trên khu đất quy làng nghề sản xuất gạch ngói Gia An, gần hồ Biển Lạc.

Lúc mới xây, UBND xã Gia An phát hiện, lập biên bản và nhiều lần báo cáo UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh sau đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Cao Thanh Sang với số tiền 35 triệu đồng.

Một tấm lưới đen đang được giăng bao quanh mái vòm trên căn biệt thự. Ảnh: Việt Quốc

Đồng thời, chủ biệt thự cũng được yêu cầu phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với phần diện tích đất phù hợp quy hoạch. Tuy nhiên, khi hết thời hạn, ông Sang vẫn chưa hoàn thành hồ sơ, thậm chí còn tiếp tục xây dựng công trình. Năm 2022, UBND huyện Tánh Linh tiếp tục hai lần ban hành văn bản yêu cầu tháo dỡ, nhưng ông Sang không chấp hành.

Hai năm sau, hôm 19/8, sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ sở, ông Phan Dương Cường, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận đề nghị UBND huyện Tánh Linh tổ chức tháo dỡ ngay công trình vi phạm của ông Sang theo quy định, kiểm điểm trách nhiệm những người liên quan.

Tường thành phía trước biệt thự được phủ bạt kín. Ảnh: Việt Quốc

Ngày 21/8, UBND xã Gia An đã mời ông Sang lên làm việc về phương án tháo dỡ biệt thự xây trái phép. Tại buổi làm việc, ông Sang thừa nhận sai, chấp hành việc tự tháo dỡ biệt thự và xin thực hiện trong 60 ngày (20/8-20/10) để thời gian sắp xếp nhân công và phương tiện thực hiện.

Ban đầu, chính quyền xã không đồng ý, buộc phải thực hiện trong 10 ngày. Sau đó, UBND huyện Tánh Linh và cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh đã cho chủ căn biệt thự được thực hiện trong 60 ngày, rồi tiếp tục gia hạn thêm 10 ngày nữa (hạn cuối 30/10).

Việt Quốc