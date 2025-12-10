'Chúa tể vượt ngục' lần thứ 4 trốn khỏi nhà tù an ninh tối đa

ItalyTrùm ma túy Toma Taulant, được mệnh danh "chúa tể vượt ngục", vừa dùng giũa kim loại và ga trải giường để trốn thoát khỏi nhà tù an ninh tối đa, lần thứ tư.

Taulant Toma, 41 tuổi, quốc tịch Albania, đã trốn thoát khỏi nhà tù an ninh tối đa Opera Milan hôm chủ nhật 7/12 vừa qua, lần vượt ngục thứ 4 của hắn kể từ năm 2009 tại các nhà tù của Italy và Bỉ.

Theo nhà chức trách Italy, Taulant đang thụ án vì tội cướp và các tội danh khác như buôn bán ma túy, hành hung và cướp giật bạo lực... Tổng hợp các bản án sẽ kéo dài đến tháng 10/2048.

Toma Taulant. Ảnh: TG2

Đêm thứ bảy rạng sáng chủ nhật, lợi dụng bóng tối và thời điểm đổi ca của các lính canh, Taulant đã dùng giũa kim loại lấy trộm từ một xưởng trong nhà tù, cưa đứt các thanh sắt và dùng những tấm ga trải giường thắt nút để đu mình xuống từ cửa sổ phòng giam.

Các nhà điều tra cho biết anh ta đã trèo qua bức tường cao 6 mét trước khi biến mất.

Cảnh sát Italy đã phát động một cuộc truy lùng trên toàn quốc với các cuộc tuần tra, trạm kiểm soát và kiểm soát biên giới. Giới chức trách lo ngại phạm nhân này có thể tìm cách trốn khỏi đất nước. Cuộc truy lùng vẫn đang tiếp diễn.

"Chúa tể vượt ngục" là biệt danh truyền thông châu Âu đặt cho phạm nhân này, với lần đầu tiên vượt ngục khỏi nhà tù Terni miền trung Italy vào tháng 10/2009. Hắn bị bắt lại vào tháng 12 cùng năm tại một địa chỉ gần Milan, nơi một người anh em họ của hắn đang sinh sống.

Taulant bị phát hiện tàng trữ ba khẩu súng lục, một lượng lớn cocaine và tang vật từ các vụ cướp trước đó. Danh sách tang vật do cảnh sát và công tố viên lập ra dài tới bốn trang. Anh ta bị kết tội và bị kết án 8 năm 7 tháng tù giam. Người anh họ được tuyên vô tội.

Tháng 2/2013, Taulant đã trốn thoát khỏi một nhà tù an ninh cao ở Parma, miền bắc Italy, bằng kỹ thuật quen thuộc – dùng giũa cưa xuyên qua cửa sổ có song sắt rồi nhảy xuống đất nhờ sự trợ giúp của ga trải giường.

Phải 7 tháng sau, hắn mới bị bắt lại ở Bỉ và bị giam vào một nhà tù ở Lieges. Nhưng Taulant cũng đã trốn thoát khỏi nơi này.

Taulant lẩn trốn suốt hai năm trước khi bị bắt lại vào năm 2015 và bị dẫn độ về Italy và bị giam giữ tại nhà tù an ninh cao Opera ở Milan - nơi vừa trốn thoát hôm chủ nhật.

Nhà tù an ninh tối đa Opera Milan với những bức tường cao 6 mét. Ảnh: TG2

Ban quản lý nhà tù đã xác nhận vụ vượt ngục của Taulant và đổ lỗi cho tình trạng quá tải và thiếu lính canh.

Nhà tù Opera có sức chứa hơn 900 tù nhân nhưng đang giam giữ tới 1.338 người – tỷ lệ quá tải lên tới 153%, theo Liên đoàn cán bộ nhà tù.

Nhà chức trách cho biết: "Các tù nhân được quản lý bởi 533 lính canh, nhưng với số lượng tù nhân đó, chúng tôi cần đến 811 lính".

Các nhà tù ở Italy hoạt động vượt quá công suất 133% vào năm 2025, giam giữ hơn 62.000 tù nhân so thiết kế chỉ cho khoảng 51.000 người. Italy chỉ có chưa đến 46.000 sĩ quan trại giam, khiến hệ thống thiếu hụt khoảng 20.000 nhân viên.

Cảnh sát nước này cho biết một cuộc truy lùng trên toàn quốc đang được tiến hành và một cuộc điều tra đã được mở ra để làm rõ cách thức Taulant trốn thoát khỏi nhà tù Opera Milan.

Hải Thư (Theo EuroNews, Telegraph)