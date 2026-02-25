Chữa rắn cắn theo cách dân gian, cụ bà suýt mất mạng

Lâm ĐồngGia đình tự chữa bằng mẹo dân gian và nhờ thầy lang can thiệp khiến cụ Nguyễn Thị Sáu, 76 tuổi, diễn tiến nguy kịch sau khi rắn chàm quạp cắn trúng tay.

Sáng 25/2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận điều xe cứu thương chuyển gấp nữ bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị chuyên sâu do tuyến tỉnh thiếu huyết thanh kháng nọc phù hợp. Thời điểm chuyển viện, nọc độc đã phát tác mạnh khiến cụ bà nôn ra máu, toàn bộ cánh tay sưng to, tím đen và xuất hiện nhiều dấu hiệu hoại tử cơ.

Tay nạn nhân có dấu hiệu hoại tử khi chuyển viện cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Hà

Trước đó, khoảng 16h ngày 24/2, cụ Sáu dọn cỏ quanh nhà tại thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam. Một con rắn chàm quạp ẩn dưới lớp lá khô bất ngờ phóng tới cắn mạnh vào tay nạn nhân rồi thu mình nằm im. Thay vì nhanh chóng đưa người thân đến cơ sở y tế, gia đình tự hái lá cây cho cụ uống, đồng thời mời thầy lang trong vùng đến đắp thuốc trị nọc. Đến 22h, bà trở nặng, gia đình liền gọi xe cứu thương của Đội Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận hỗ trợ, đưa đi cấp cứu với tình trạng nguy kịch.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rắn chàm quạp mang nọc độc cực mạnh, chứa nhiều enzyme phá hủy trực tiếp hồng cầu và mô tế bào. Loài bò sát này sở hữu chiếc đầu hình tam giác, thân màu đất hoặc lá khô, thường cuộn tròn ngụy trang ở những góc ẩm thấp chờ săn mồi, khiến người đi làm rẫy rất khó phát hiện. Khi sự cố xảy ra, người dân cần khẩn trương đưa nạn nhân đến bệnh viện tiêm huyết thanh kháng nọc đặc hiệu. Thói quen áp dụng bài thuốc truyền miệng hoặc chậm trễ cấp cứu dễ đẩy bệnh nhân vào nguy cơ hoại tử, phải tháo khớp, thậm chí tử vong.

Con rắn chàm quạp bị đập chết sau khi cắn cụ bà ở xã Hàm Thuận Nam. Ảnh: Nguyễn Hà

Tư Huynh