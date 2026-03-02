Chưa quay lại làm việc sau tết đã bị công ty sa thải ở 40 tuổi

Tôi chỉ có bằng trung cấp kế toán, làm nội bộ ở công ty nhỏ trong thời gian dài cũng ít kinh nghiệm, giờ sợ khó xin việc.

Tôi 40 tuổi, hầu như ở tuổi này mọi người đã ổn định, còn tôi không có gì. Đầu năm khi còn ở quê, tôi đã bị công ty cho nghỉ việc, nơi tôi gắn bó 10 năm. Tôi không bất ngờ vì thấy không còn phù hợp với công việc, cũng không nuối tiếc điều gì, chỉ thấy thoải mái. Nhưng tôi lo lắng giờ lớn tuổi cũng khó xin việc, lại chỉ có bằng trung cấp kế toán, làm nội bộ ở công ty nhỏ trong thời gian dài cũng ít kinh nghiệm.

Mới đây có bạn cùng quê muốn tôi về làm cho công ty của bạn gần nhà. Tôi đang phân vân liệu có nên về làm không. Tôi chưa trao đổi cụ thể công việc là gì, bạn chỉ nói làm nội bộ. Tôi sợ mình không làm được việc thì ngại với bạn. Làm ở quê gần gia đình, chăm sóc được bố mẹ vì gia đình tôi mấy anh em ở hết Sài Gòn, chỉ còn hai ông bà ở nhà, dạo này ông bà yếu cũng phải nhập viện trước tết.

Nếu vào Sài Gòn, tôi cũng phải đi kiếm việc làm lại từ đầu, chưa chắc kiếm được việc luôn. Tôi tính sẽ gọi lại cho bạn từ chối, rồi ở lại thử việc, nếu công việc ổn và phù hợp thì làm, không tôi đi tìm việc khác. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Duyên Hà