Chưa khai trương, tôi đã tìm những điểm trao cơm khi không bán được

Quán ăn mở ra vì nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất là muốn trao gửi món ăn yêu thương đến mọi người, đặc biệt người khó khăn.

Tôi đọc được một bài viết chia sẻ rằng tiền có thể không nhiều, nhiều niềm vui là được, khiến tôi quá tâm đắc. Quán ăn nho nhỏ do tôi mở, đứng bếp chính là người chị lớn lên cùng tôi dưới sự uốn nắn có phần khắc khe một chút của bà tôi. Điều đó đã làm nên tôi, tự nhận xét là người kỹ tính trong một số việc như bây giờ. Quán cơm phục vụ các món ăn bình dân thay đổi theo ngày, hy vọng giữ chân thực khách không bỏ quán ngày nào, nhưng quán đã phục vụ 3 tháng mà doanh thu không khả quan mấy. Tôi suy nghĩ mình dừng lại hay tiếp tục cố gắng vì quán cần thêm thời gian? Quán ăn mở ra vì nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất cũng vì ước mơ của chính tôi, muốn có quán ăn trao gửi món ăn yêu thương đến mọi người, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn.

Quán chưa khai trương, người chủ như tôi đã quan sát các điểm có thể trao các suất cơm nếu quán không bán được. Tôi đã nguyện với bản thân, khi nào quán đạt 50 suất/ ngày, 6 ngày trong tuần, tôi vẫn muốn dành các suất từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí, tôi tổ chức buổi nấu cơm từ thiện cho bệnh viện chẳng hạn. Niềm mơ ước ấy tôi hy vọng sớm thành hiện thực, hy vọng chị bếp nhà tôi có nhiều sức khỏe hơn, tài nấu ăn ngày càng chuyên nghiệp hơn, biết lắng nghe hơn. Mong được sự chia sẻ của các bạn để tôi có thêm động lực cố gắng.

Hoàng Quyên