Chùa gần 2.000 năm ở Trung Quốc bị lửa thiêu rụi phần mái

Chùa Vĩnh Thanh, công trình kiến trúc cổ ở tỉnh Giang Tô, bị lửa thiêu rụi toàn bộ phần mái trong vụ hoả hoạn xảy ra vào sáng 12/11.

Giới chức thị trấn Phượng Hoàng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, cho biết đám cháy bùng phát tại chùa Vĩnh Thanh (Yongqing Temple), công trình kiến trúc cổ trên núi Phượng Hoàng vào khoảng hơn 11h ngày 12/11, khiến nhiều hạng mục trong khuôn viên bị thiêu rụi.

Thay hình hỏa hoạn Lửa thiêu rụi hoàn toàn phần mái của ngôi chùa. Video: zora

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và khống chế đám cháy sau khoảng một tiếng. Vụ hoả hoạn không ảnh hưởng đến khu rừng xung quanh. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra.

Hiện chưa có thống kê về thương vong và mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, video được người dân chia sẻ trên China Youth Daily cho thấy một tòa tháp nhiều tầng bên trong chùa Vĩnh Thanh bị ngọn lửa bao trùm và đổ sập xuống dưới. Sau hỏa hoạn, công trình chỉ còn trơ khung.

Sự việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi chùa tiến hành cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Chính điện chùa Vĩnh Thanh trước vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tripadvisor

Chùa Vĩnh Thanh (Yongqing Temple) nằm trên núi Phượng Hoàng, được xây dựng từ năm 536 dưới thời Nam triều Lương.

Qua nhiều thế kỷ, chùa trở thành trung tâm văn hóa - tôn giáo nổi tiếng với các công trình như Đại Hùng Bảo Điện, La Hán Đường và "ba kỳ quan" gồm cây bách nghìn năm, pho tượng Bồ Tát toàn thân và giếng đá tự nhiên. Nơi đây từng là chốn ẩn cư sáng tác của nhà văn Thi Nại Am và đón tiếp nhiều tăng sĩ nổi tiếng. Chùa bị phá hủy năm 1958, sau đó được trùng tu từ 1993, trở thành điểm du lịch và tín ngưỡng quan trọng, thu hút du khách, phật tử đến chiêm bái, ngắm cảnh và tìm hiểu văn hóa Phật giáo địa phương.

Tuấn Anh (Theo Global Times, China Youth Daily)