Chùa Duyên Giác ở California bốc cháy

MỹĐám cháy lớn bao trùm chùa Duyên Giác ở San Jose, California, nơi từng bị hư hại nghiêm trọng vì một vụ hỏa hoạn 20 tháng trước.

Sở Cứu hỏa San Jose, bang California, Mỹ nhận nhiều cuộc gọi báo cháy lúc 5h30 ngày 5/1 tại chùa Duyên Giác trên đường Foss Avenue. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, lửa đã lan khắp ngôi chùa hai tầng, khiến phần mái sập hoàn toàn.

Đám cháy được khống chế vào khoảng 7h, nhưng phần bên trong chùa đã bị phá hủy, các bức tường bên ngoài có nguy cơ đổ sập, Hannah Denys, người phát ngôn Sở Cứu hỏa San Jose, cho biết.

Lực lượng cứu hỏa San Jose nỗ lực dập lửa ở chùa Duyên Giác. Ảnh: SF Chronicle

Không có người bên trong chùa vào thời điểm hỏa hoạn. Đơn vị điều tra của Sở Cứu hỏa đang xác định nguyên nhân cháy, cũng như cung cấp thông tin liên quan đến sửa chữa và bồi thường cho các hộ lân cận thông qua bảo hiểm tư nhân.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy hai năm chùa Duyên Giác gặp hỏa hoạn nghiêm trọng. Chùa này từng bị cháy vào tháng 5/2024, hư hại nặng phần phía sau của công trình.

Hiện trường vụ cháy chùa Duyen Giac ở San Jose, hạt Santa Clara, bang California, ngày 5/1. Ảnh: KQED

Chùa Duyên Giác là trung tâm tôn giáo và cộng đồng của các Phật tử người Việt ở San Jose và vùng Silicon Valley. Đây không chỉ là cơ sở tôn giáo, mà còn là trung tâm văn hóa, dạy tiếng Việt và các dịch vụ xã hội khác.

Đức Trung (Theo KQED, SF Chronicle, LA Times)