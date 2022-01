Chưa cho dùng đất 'không lẫn đất ở' làm dự án nhà thương mại

Chiều 11/1, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật với 87,37% đại biểu tán thành.

Sửa đổi quy định tại Luật Nhà ở, Quốc hội chưa đồng ý bổ sung dùng "đất không lẫn đất ở" để làm dự án xây nhà ở thương mại do chưa có đánh giá tác động kỹ lưỡng từ Chính phủ.

Sau chỉnh sửa luật, hai trường hợp nhà đầu tư được dùng đất để làm nhà ở thương mại. Một là, đất ở hợp pháp. Hai là, đất ở và đất khác không phải là đất ở (tức đất hỗn hợp vừa là đất ở, vừa là đất khác) đáp ứng điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng.

Các loại đất này phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, công cộng và các trường hợp thu hồi khác.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, thì nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất với dự án và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022 tới.

Chỉnh sửa luật lần này, theo ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, người thừa uỷ quyền Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải trình, nhằm gỡ vướng mắc về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư với các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Riêng với loại đất khác không lẫn đất ở thì không được dùng để làm dự án nhà ở thương mại, ông Vũ Hồng Thanh cho hay, trường hợp cần thiết, Chính phủ sẽ xây dựng đề án thí điểm áp dụng hình thức sử dụng đất không phải là đất ở để làm nhà ở thương mại, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Chính phủ cũng cần tổng kết việc thực hiện khi sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở, đảm bảo thống nhất với Luật Đất đai sửa đổi và các quy định khác.

Ông Thanh cho biết thêm, quá trình thảo luận có hai luồng ý kiến của các đại biểu về vấn đề sửa đổi này. Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc thận trọng, số khác lại đồng ý sửa đổi để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư nhà ở thương mại, nhưng cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai.

Trước đó, tại phiên thảo luận trực tuyến 10/1, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, hiện nhiều dự án thương mại kiểu này bị ách tắc, như Hà Nội có 102 dự án, TP HCM là 150, hay Bình Dương 40 dự án.

"Đây là vấn đề lớn, khó. Nếu chúng ta không xử lý sẽ ách tắc lâu dài, không khơi thông được nguồn lực cho phát triển. Nhưng nếu chúng ta làm không chặt chẽ, thận trọng có thể gây hậu quả", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định.

Với sửa đổi Luật Điện lực, Quốc hội cho phép các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải. Việc đầu tư này phải đảm bảo quốc phòng, an ninh, quy hoạch phát triển điện lực và các hoạt động phát điện, phân phối, bán buôn - bán lẻ điện.

Nhà đầu tư sẽ vận hành lưới điện truyền tải do mình đầu tư xây dựng. Nhà nước giữ độc quyền trong điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng, vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhà nước cũng vận hành lưới điện truyền tải, trừ lưới điện do các nhà đầu tư tư nhân đầu tư, xây dựng.

Luật Điện lực cũng bổ sung quyền đấu nối của các nhà đầu tư vào hệ thống lưới truyền tải điện. Trường hợp từ chối đấu nối thì thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Công Thương.