Chùa Cầu Hội An hoàn thành trùng tu

Sau 2 năm trùng tu, di tích Chùa Cầu đã hoàn thành các hạng mục chính và dự kiến đón khách vào đầu tháng 8.

Ông Phạm Việt Tâm, Trưởng phòng tu bổ di tích thuộc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết di tích Chùa Cầu hiện đã hoàn thành toàn bộ hạng mục trùng tu gồm hệ nền, móng, mố, trụ cầu; hệ sàn, khung gỗ, mái; hệ thống điện, chống mối công trình. Đơn vị đang tiến hành tháo dỡ giàn giáo, mái che, tu bổ cảnh quan, vệ sinh... bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho du khách tham quan.

Theo ông Tâm, di tích Chùa Cầu dự kiến khánh thành vào ngày 3/8, trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 năm 2024.

Phần giàn giáo che chắn công trình được tháo dỡ, sáng 19/7. Ảnh: Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An.

Chùa Cầu được UBND TP Hội An phê duyệt tu bổ ngày 28/12/2022, kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Trước đó, di tích đã qua bảy lần trùng tu. Năm 2022, công trình xuống cấp nghiêm trọng, phần mố cầu, trụ cầu bị nứt, lún, nhiều cột và kèo bị hỏng. Quá trình trùng tu di tích kéo dài lâu hơn một năm so với dự kiến do gặp nhiều tranh cãi về mặt cầu "cong hay thẳng" và những kiến trúc liên quan đến mặt cầu như dầm, giàn nên Trung tâm phải tạm dừng tu bổ để nghiên cứu.

Trong thời gian trùng tu, Chùa Cầu vẫn mở cửa song các hạng mục chính bị quây giàn giáo, du khách không tham quan chi tiết được.

Chùa Cầu Hội An trước thời điểm trùng tu năm 2022. Ảnh: Nguyễn Đông

Chùa Cầu nằm ở trung tâm phố cổ Hội An, được các thương nhân Nhật Bản khởi dựng giữa thế kỷ XVII. Công trình gồm phần cầu có mái che bắc qua một rạch nước trên sông Hoài, về sau được xây thêm chùa ở phần cầu phía bắc, nên được gọi là Chùa Cầu. Nét kiến trúc gỗ, mái ngói âm dương soi bóng bên phố cổ khiến công trình là điểm đến thu hút rất đông khách du lịch khi đến Hội An.

Chùa Cầu là di sản kiến trúc - văn hóa có giá trị bậc nhất ở Hội An, được coi là biểu tượng của phố cổ, ngày nay là điểm đến du lịch hấp dẫn. Với việc hoàn thành trùng tu, đón khách trở lại, du khách đến Chùa Cầu và Hội An sẽ thuận tiện tham quan, có thêm nhiều trải nghiệm và góp phần phát triển du lịch của địa phương, theo Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An.

Tuấn Anh