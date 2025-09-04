Chữa bệnh bằng giác hơi, đỉa trong bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ

Các phương pháp trị liệu truyền thống như giác hơi ướt và dùng đỉa ngày càng phổ biến trong các bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ, như một liệu pháp bổ sung cho y học hiện đại.

Trong phòng trị liệu sáng đèn tại một bệnh viện tư ở Istanbul, bác sĩ Erdal Dilekci dùng dao rạch hàng chục đường nhỏ và nhanh trên lưng bệnh nhân. Đây là một công đoạn của liệu pháp "giác hơi ướt" (wet cupping) có từ nhiều thế kỷ.

Bệnh nhân là Furkan Ali Sayan, một nam y tá 26 tuổi, nằm im lặng trong khi bác sĩ đặt 8 chiếc cốc giác lên lưng, giúp hút độc tố ra ngoài và làm dịu cơn đau cổ, lưng cho anh. Trong 15 phút tiếp theo, những chiếc cốc từ từ đầy máu. "Tôi chưa cảm thấy gì nhiều nhưng hy vọng hiệu quả trong vài ngày tới", Furkan chia sẻ trong lần trị liệu đầu tiên.

Bác sĩ Erdal Dilekci, chuyên gia y học vật lý và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Quốc tế Medicana, thực hiện liệu pháp giác hơi cho bệnh nhân Furkan Ali Sayan tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 28/8. Ảnh: Reuters

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giác hơi ướt (được gọi là hacamat) và các phương pháp điều trị truyền thống khác như trị liệu bằng đỉa đang dần được đưa vào các bệnh viện chính thống. Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiện 66 trên 81 tỉnh của nước này có bác sĩ y khoa được cấp chứng chỉ để thực hiện các phương pháp truyền thống trong bệnh viện.

Bác sĩ Dilekci, chuyên gia về y học vật lý và phục hồi chức năng, là một trong hàng trăm bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang kết hợp y học cổ truyền và y học bổ sung.

"Chúng tôi sử dụng khoảng 15 phương pháp khác nhau, gồm liệu pháp ozone, tăng sinh (prolotherapy), châm cứu và trị liệu bằng đỉa", ông nói tại Bệnh viện Quốc tế Medicana. "Các phương pháp này được Bộ Y tế quản lý và được giảng dạy trong những chương trình cấp chứng chỉ chính thức".

Ông nhấn mạnh các phương pháp trên không thay thế y học hiện đại mà thường được sử dụng kết hợp, đặc biệt với những bệnh mạn tính như đau xơ cơ, đau nửa đầu và đau khớp. Quy trình được điều chỉnh riêng cho từng bệnh nhân, dựa trên mức độ độc tố trong cơ thể, tiền sử dùng thuốc và phản ứng với các buổi trị liệu trước. Đặc biệt, liệu pháp giác hơi được tính toán thời gian theo chu kỳ của mặt trăng để nâng cao hiệu quả.

"Chúng tôi ưu tiên tuần sau ngày rằm. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra lực hấp dẫn của mặt trăng có thể hỗ trợ hiệu quả cho phương pháp này", bác sĩ nói.

Furkan thử giác hơi để điều trị cơn đau do làm việc nhiều giờ và cảm thấy an toàn hơn khi thực hiện tại bệnh viện. Anh cho biết phần khó nhất của quá trình điều trị là chế độ ăn kiêng ba ngày không thịt, sữa hoặc trứng.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các phương pháp điều trị như vậy trước đây thường được thực hiện bởi những người không có chuyên môn y tế. Nhưng trong những năm gần đây, chúng đang được tích hợp nhiều hơn vào môi trường bệnh viện dưới sự giám sát y tế theo quy định. Kể từ năm 2014, chính phủ đã đặt ra các quy tắc và chương trình đào tạo để đảm bảo chỉ có bác sĩ và nha sĩ được cấp chứng chỉ mới được áp dụng các quy trình này, giúp bệnh nhân tránh bị nhiễm trùng hoặc rủi ro từ những người hành nghề không có giấy phép.

Tại bệnh viện ở Istanbul, bác sĩ Dilekci chuyển sang một bệnh nhân khác gặp vấn đề về tuần hoàn. Để điều trị, ông gắp những con đỉa đen từ nước cất, hầu hết chúng đều nhanh chóng bám vào chân bệnh nhân.

Ông cho biết chúng tiết ra các enzyme như hirudin, một chất chống đông máu tự nhiên giúp cải thiện lưu thông máu và phục hồi mô. Phương pháp này được những bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch, các vấn đề về bạch huyết và đau khớp ưa chuộng. Theo bác sĩ, chỉ những con đỉa được chứng nhận từ các trang trại vô trùng mới được sử dụng trong bệnh viện. Chúng sẽ bị tiêu hủy sau một lần điều trị để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Bác sĩ Dilekci nhận định nhờ quy trình thực hiện bài bản và sự quản lý nghiêm ngặt của nhà chức trách, các liệu pháp này đã tạo được uy tín, thu hút bệnh nhân từ châu Âu, Trung Đông và Trung Á tìm đến chữa trị. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đánh giá cao vai trò của y học cổ truyền, y học bổ sung và y học tích hợp trong việc cải thiện sức khỏe và chất lượng sống cho người dân. WHO tin rằng nếu được lồng ghép một cách khoa học vào hệ thống y tế quốc gia, các liệu pháp trên sẽ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bác sĩ Dilekci đang thực hiện liệu pháp trị liệu bằng đỉa cho bệnh nhân Seyda Yilmaz tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 28/8. Ảnh: Reuters

