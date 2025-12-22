Chưa bao giờ dám trái ý bố mẹ

Ở tuổi này các bạn mỗi người sẽ có định hướng riêng nhưng em không biết thực sự muốn và thích gì.

Em là nam sinh lớp 11. Gần đây em không muốn thức dậy để đi học, rất sợ đi học bởi vì từ nhỏ bố mẹ đã luôn cố gắng xin cho em vào trường tốt nhưng em luôn tự lừa dối bản thân và rồi càng học lên cao càng lạc lối, bởi đó không phải là thực lực của mình. Bố mẹ cũng không bao giờ để em tự làm bất cứ thứ gì, em áp lực vì điểm số, thành tích, dần tách bản thân khỏi lớp học. Em cũng không tập trung nổi nữa, luôn cảm thấy mình chưa đủ giỏi dù bố mẹ không đặt áp lực. Dần em chán ăn.

Em luôn làm theo ý bố mẹ, chưa bao giờ dám đứng lên nói ý kiến của mình, phải dè chừng và rất khó khăn để biểu đạt những điều em thực sự muốn. Khi lớn lên trong một vùng an toàn của riêng mình, em dần cảm thấy đánh mất bản thân. Em luôn phải sống trong tâm lý của một nạn nhân, dần cảm thấy xa cách bạn bè, càng xa cách bản thân và thực sự không biết phải giải quyết như thế nào

Gần đây em cũng nói chuyện, mở lòng hơn với bố mẹ nhưng chưa thực sự giải quyết được vấn đề. Mong rằng sẽ có ai đó có thể đưa cho em một vài giải pháp phù hợp cho tình trạng hiện tại của em. Em chân thành cảm ơn.

Quốc Trường