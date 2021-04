Chưa ai vượt qua được thử thách tình yêu của tôi

Tôi gần 38 tuổi, chưa từng lập gia đình, chưa sinh con. Tôi xinh xắn, dễ thương, trẻ trung, nhìn bề ngoài nhiều người tưởng chỉ khoảng 25-26 tuổi.

Tôi là con một, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc; ba mẹ ly dị khi tôi 5 tuổi do ba nghiện rượu, không chịu làm ăn, đánh đập mẹ. Sau đó, mẹ một mình nuôi tôi. Có lẽ do quá vất vả, áp lực với cuộc sống khi phải nuôi con nên ngày xưa nhiều lần mẹ chửi bới, đánh đập tôi rất vô lý; còn có nhiều hành động, lời nói làm tổn thương tôi nặng nề. Gia đình nhà ngoại, nhà nội cũng không yêu thương, gần gũi tôi.

Do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên đôi khi tôi sợ lập gia đình, sợ sinh con, sợ sau này con cũng bị như tôi ngày nhỏ. Từ ngày đi học đến giờ, do xinh xắn dễ thương nên có nhiều người con trai thích tôi, yêu tôi. Sau một thời gian yêu họ, tôi chia tay vì không có cảm giác an toàn từ những người ấy. Vài năm gần đây, tôi khát khao có một gia đình hạnh phúc, mong muốn có người đàn ông yêu tôi hết mình, đặt tôi lên trên mọi thứ. Phải có tình yêu to lớn với tôi như thế thì sau này cuộc sống gia đình mới hạnh phúc được. Giờ khi quen ai, tôi không vội nhận lời yêu như ngày xưa nữa, sẽ cho những thử thách khó khăn, nếu họ vượt qua được thì mới có tôi.

Bạn bè bảo tôi khó tính quá, tình yêu như vậy ở tuổi này kiếm đâu ra, với lại cũng chẳng có gì đảm bảo là người ta yêu mình mãi mãi. Các bạn tôi bảo chỉ cần một người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, không lăng nhăng, yêu tôi vừa phải là được. Tôi nghĩ khác, yêu vừa phải thì sau này dù chồng có trách nhiệm, không lăng nhăng, không ngoại tình nhưng cuộc sống hôn nhân sẽ làng nhàng, nhàm chán, nhiều khi có chồng mà vẫn thấy cô độc. Còn nếu họ yêu tôi hết mình, đặt tôi lên trên hết thì sau này hôn nhân mới ngập tràn hạnh phúc, vượt được qua mọi khó khăn, biến cố trong cuộc sống và sẽ rất bền vững. Họ phải khó khăn mới có được tôi thì sẽ trân trọng tôi. Một người đàn ông dù có xấu xa, vô trách nhiệm, thiếu chín chắn nhưng khi đã yêu hết lòng thì họ sẽ trở thành một phiên bản đẹp, thay đổi bản thân vì người mình yêu. Họ sẽ trở nên chín chắn, trưởng thành và có trách nhiệm.

Một hai năm gần đây, tôi đã thử thách một vài người nhưng họ không vượt qua được. Tôi cũng không thấy tiếc gì, điều đó chứng tỏ họ không yêu tôi. Tôi vẫn có niềm tin một ngày nào sẽ tìm được người đàn ông đúng như mình mong muốn. Tôi có quá khó tính không hay phải hạ chuẩn như bạn bè nói?

Diệp

