Nguyễn Thùy Trang (Hà Nội) là một trong những người dùng đầu tiên đặt mua Yaris Cross phiên bản HEV, ngay sau lễ ra mắt dòng xe hoàn toàn mới của Toyota Việt Nam ngày 19/9. Sau khoảng hai năm sử dụng, vị nữ chủ xe chia sẻ với VnExpress về quá trình gắn bó, ưu điểm cũng như điểm chưa hài lòng về mẫu crossover cỡ B của Toyota.

Trước khi chọn mua Yaris Cross HEV, Thùy Trang có khoảng 2 năm sử dụng mẫu sedan cỡ E VinFast Lux A2.0. Mặc dù yêu thích thiết kế của VinFast và có cảm tình với hãng xe Việt Nam, nhưng chiếc sedan dài gần 5 mét là thử thách không nhỏ với nữ tài xế, bởi đặc thù công việc thường xuyên di chuyển trong thành phố. "Chiếc sedan tốn xăng không phải vấn đề quá lớn, nhưng gần 2 năm sử dụng mình vẫn chưa quen xe bởi kích thước dài, thường xuyên bị trầy xước. Đến khi có thông tin Yaris Cross sẽ bán ra tại Việt Nam, mình và chồng đã đến đại lý để tìm hiểu", Thùy Trang, chủ nhân chiếc Yaris Cross HEV cho biết. "Mình theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật nên rất nhạy cảm với cái đẹp, đây là lý do mình chọn chiếc sedan VinFast và cả Yaris Cross".

Nguyễn Thùy Trang, chủ sở hữu Yaris Cross HEV tại Hà Nội. Ảnh: TMV

Yaris Cross là dòng xe mở ra phân khúc khách hàng hoàn toàn mới cho Toyota tại thị trường Việt Nam, khỏa lấp khoảng trống giữa Corolla Cross và Raize. Ở thế hệ sản phẩm mới, đặc biệt là phân khúc xe gầm cao, Toyota dần cho thấy một hình ảnh nhiều cá tính hơn, giàu chất công nghệ, thậm chí đôi chút phá cách trên Yaris Cross. Điều này thể hiện ở thiết kế ngoại thất với nhiều đường cắt xẻ, tạo những hình khối vuông vức ở mặt ca-lăng, đèn chiếu sáng, bên hông và đuôi xe. Chất "cross" phù hợp xu hướng gầm cao thể hiện ở khoảng sáng gầm 210 mm, kích thước dài 4.310 mm, bán kính vòng quay 5,2m... tạo lợi thế di chuyển linh hoạt, đặc biệt trong phố đông. Điểm thu hút vị nữ chủ xe là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama với tùy chọn nóc sơn đen, tương phản màu trắng ngọc trai của thân xe. Phối màu này giúp chiếc Yaris Cross tạo hiệu ứng "mui bay" độc đáo. "Mình đánh giá thiết kế Yaris Cross sẽ rất bền dáng, bởi không chạy theo trào lưu như xe Hàn thường lỗi mốt rất nhanh. Bản HEV có trần kính toàn cảnh giống xe sang, trang bị loa cao cấp của Pioneer nên mình rất ưng", Thùy Trang cho biết, thêm rằng chiếc xe rất hiểu người lái, đặc biệt chị em phụ nữ. "Xe có nhiều tính năng cảnh báo, hỗ trợ mình khi lái xe, từ yếu tố nhỏ như vị trí lốp đã thẳng hay chưa được thể hiện qua màn hình, hay xe tự động phanh nếu phát hiện nguy cơ va chạm. Xe nhỏ nhưng cũng có 6 túi khí". Vị nữ chủ xe cũng cho biết, với nhiều tài xế mới, Yaris Cross có thể gây "giật mình" bởi một vài tình huống như cảnh báo hoặc tự động phanh. Tuy nhiên chỉ một thời gian sử dụng, người lái sẽ dễ dàng quen xe, hiểu được cách công nghệ an toàn hỗ trợ.

Nữ chủ xe đánh giá cao thiết kế trẻ trung của Yaris Cross HEV. Ảnh: TMV

Với phiên bản HEV, Yaris Cross là mẫu hybrid có giá bán dễ tiếp cận nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam, định vị phân khúc dưới Corolla Cross HEV. Hiện, Toyota là hãng có nhiều dòng xe hybrid nhất thị trường với 6 mẫu: Yaris Cross, Corolla Cross, Corolla Altis, Camry, Innova Cross và Alphard. Nói về lý do chọn phiên bản HEV thay vì máy xăng truyền thống, Thùy Trang cho rằng đây là công nghệ mới ở Việt Nam, nhưng cách Toyota áp dụng lên xe rất dễ hiểu, dễ sử dụng, không khiến chủ xe phải thay đổi thói quen, không cần am hiểu về kỹ thuật. "Xe khởi động và di chuyển lúc đầu bằng động cơ điện nên không có mùi khí thải, không mùi xăng, mình cất xe trong nhà nên rất để ý việc này. Ngoài ra lúc vận hành, xe tự động kết hợp xăng và điện, người lái không cần can thiệp và mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng gần 4 lít/ 100 km, dù mình chỉ đi trong đường phố. Có khi cả tháng mình mới đổ xăng một lần", Thùy Trang cho biết, thêm rằng đây là những điểm mạnh mà phiên bản máy xăng không có được.

Theo vị nữ chủ xe, có một số người dùng cho rằng Yaris Cross HEV ồn khi khởi động, khi xe chuyển từ năng lượng điện sang động cơ xăng. "Thực tế khi vận hành, hệ thống hybrid hoạt động rất êm ái, mỗi lần chuyển từ năng lượng điện sang xăng, phải thật chú ý mới có thể nhận ra", nữ chủ xe Yaris Cross HEV nói. Yaris Cross HEV sử dụng động cơ xăng 1.5 công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm và một môtơ điện công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm gắn ở cầu trước. Nhờ bổ trợ của môtơ điện, Yaris Cross HEV có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 3,8 lít/100 km, theo công bố của hãng. Con số này thấp hơn đáng kể so với các đối thủ dùng động cơ đốt trong truyền thống, và cũng thấp hơn con số 5,95 lít/100 km của Yaris Cross máy xăng. Chủ xe Yaris Cross HEV: xe đẹp, dễ lái, chi phí sử dụng thấp Chủ sở hữu đánh giá Yaris Cross HEV sau gần 2 năm sử dụng. Nguồn: TMV Sau gần 5 năm có mặt trên thị trường, dòng xe hybrid của Toyota dần chứng minh được độ tin cậy, chi phí bảo dưỡng tương tự xe xăng, dầu truyền thống, trong khi hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Số lượng xe hybrid bán ra tại Việt Nam 8 tháng đầu năm đạt 8.553 chiếc, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ dải sản phẩm đa dạng nhất, Toyota tiếp tục là hãng dẫn đầu doanh số hybrid tại Việt Nam, chiếm hơn 57% thị phần phân khúc. Yaris Cross tại Việt Nam có giá bán khởi điểm 650 triệu và 765 triệu đồng, tương ứng phiên bản xăng và hybrid, đã bao gồm VAT. Ngoài ra, tùy chọn màu trắng ngọc trai có giá 8 triệu đồng và tùy chọn sơn 2 tông màu có giá 12 triệu đồng.