Chủ xe VinFast VF e34: 'Lái xe điện có thú vị riêng'

Xe điện có gia tốc tức thời, nhiều công nghệ an toàn, êm ái… để chiều lòng người dùng mới sở hữu hoặc đã dùng xe xăng, dầu.

Trong xu hướng chuyển dịch của ngành ôtô toàn cầu sang các sản phẩm dùng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, vẫn còn đó nhiều người dùng ngại thay đổi thói quen, bởi xe xăng, dầu gắn bó với họ hàng chục năm qua. Nhưng số khác tỏ ra thích thú với xe xanh, xe thuần điện dù còn gặp những rào cản khiến loại phương tiện này chưa phổ cập.

VnExpress có cuộc trò chuyện với anh Phúc Lê, một nhân viên văn phòng tại TP HCM, chủ sở hữu chiếc VinFast VF e34.

Anh Phúc Lê bên cạnh chiếc VF e34 của mình. Ảnh: Quỳnh Trần.

- Từ ý nghĩ đến khi trở thành chủ sở hữu một chiếc xe điện đến với anh như thế nào?

- Tôi đã dùng xe hơi (máy xăng) từ 2009. Ý định sở hữu xe điện sẽ không xảy đến nếu như VinFast không xuất hiện. Bởi trước khi có thương hiệu này, xe điện hầu như không được nhắc đến ở Việt Nam.

Hứng thú với cái mới nên tôi dành thời gian tìm hiểu, tham gia các diễn đàn, hội nhóm... để tìm hiểu thông tin sâu hơn về cách mà xe điện vận hành, ưu nhược điểm. Năm 2021, VinFast ra mắt mẫu xe điện VF e34, tôi là một trong những người dùng tiên phong đặt hàng và sớm sở hữu xe tại Việt Nam.

- Có nhiều ý kiến cho rằng xe điện hiện nay chưa hoàn hảo, thậm chí còn nhiều hạn chế để thay thế xe xăng, dầu. Mua xe điện sử dụng hàng ngày, anh nhận được những phản hồi gì từ bạn bè, người thân?

- Tất nhiên là nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đó cũng chỉ là những ý kiến tham khảo cho bản thân tôi. Nhiều người cho rằng tôi có thể gặp những bất tiện khi tiên phong dùng một sản phẩm mới, chưa có nhiều thời gian kiểm nghiệm thực tế, hoặc lỗi vận hành... Điều này không sai, nhưng ngành xe xăng, dầu đã phát triển hàng trăm năm nhưng cũng không tránh được hết lỗi khi ra sản phẩm mới.

Sản phẩm nào cũng cần có thời gian hoàn thiện hơn về chất lượng, miễn là nhà sản xuất cầu thị và nỗ lực. Tôi mua xe điện của VinFast không phải vì đó là sản phẩm hoàn hảo ngay từ ban đầu. Có một vài bất tiện nhỏ nhưng đổi lại là sự hài lòng khi sử dụng chiếc xe hàng ngày.

Anh Phúc Lê cầm lái chiếc VF e34. Ảnh: Quỳnh Trần.

- Những lý do chính khiến anh chuyển sang sử dụng xe điện là gì?

- Tôi làm về công nghệ thông tin nên rất thích trải nghiệm cái mới. Xe điện cũng vậy. Đó là lý do khi VinFast thông báo nhận đặt hàng VF e34, tôi không mất nhiều thời gian để quyết định.

Bên cạnh đó, lựa chọn xe điện cũng là một cách để giảm phát thải khí ô nhiễm ra môi trường. Nghe có vẻ to tát nếu chỉ một vài xe chạy điện trên đường, nhưng nếu tỷ lệ xe điện cao, chất lượng không khí sẽ cải thiện rõ rệt hơn.

- Sử dụng xe điện đã thay đổi thói quen lái xe, sinh hoạt của anh và gia đình như thế nào?

- Tôi dùng chiếc VF e34 để di chuyển từ nhà đến cơ quan, đưa đón con đi học và cuối tuần đi thăm người thân tương tự chiếc xe trước đây.

Từ ngày dùng xe điện, tôi không cần vào trạm xăng dầu nạp nhiên liệu, thay vào đó sạc tại trụ điện hoặc tại nhà. Khi sử dụng xe điện, tôi có thói quen để ý quãng đường lăn bánh, mức pin và chủ động tìm kiếm trạm sạc.

Chiếc VF e34 sạc điện tại một trạm sạc ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

- Điểm nào khiến anh hài lòng khi dùng xe điện?

- Xe điện có khả năng tăng tốc thú vị, phản hồi chân ga nhạy bén, đặc biệt ở chế độ Sport (Thể thao). Khi di chuyển bình thường trên phố hoặc đường trường thì êm ái, dễ chịu bởi không có tiếng ồn từ động cơ như xe truyền thống.

Chiếc VF e34 của tôi dù mức giá phổ thông nhưng sở hữu nhiều trang bị an toàn như cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cân bằng điện tử... Đây là những tính năng giúp mình cảm thấy an tâm, nhất là khi di chuyển cùng người thân, gia đình.

Điểm khác biệt lớn nhất của xe điện so với xe xăng vẫn là câu chuyện sạc pin lâu hơn so với đổ xăng, khiến người dùng cần thay đổi thói quen. Tuy nhiên, VinFast đang tiếp tục mở rộng hệ thống trạm sạc, hi vọng sẽ đáp ứng tốt hơn trải nghiệm của người dùng.

Khả năng vận hành của VF e34 là điểm được khách hàng Phúc Lê đánh giá cao. Ảnh: Quỳnh Trần.

- Để phổ biến loại phương tiện này, Việt Nam còn thiếu gì?

- Xe điện tại Việt Nam vẫn còn khá mới, nhưng tín hiệu tốt là số lượng đang tăng dần, có thể sẽ tạo khác biệt trong vài năm tới. Để loại phương tiện này phổ biến hơn, hệ thống trạm sạc cần phủ rộng hơn nữa để người dùng có thể an tâm sử dụng, nhất là trên những hành trình dài.

Thành Nhạn