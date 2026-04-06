Chủ xe Lynk & Co 06: ‘Xe an toàn, nhiều công nghệ hỗ trợ phụ nữ’

Vài năm gần đây, phân khúc xe gầm cao cỡ B ghi nhận sự tăng trưởng doanh số ở thị trường Việt Nam nhờ tính đa dụng, giá bán dễ tiếp cận, phù hợp nhóm khách lần đầu sử dụng ôtô. Trong đó, Lynk & Co 06 là một trong những dòng xe mới ở phân khúc này, điểm nhấn là nền tảng an toàn từ thương hiệu Lynk & Co, cùng loạt trang bị giúp thu hút nhóm người dùng trẻ. Trong xu hướng công nghệ an toàn trở thành một trong những ưu tiên lựa chọn xe ở phân khúc cỡ B, chị Trương Diệu Linh (30 tuổi, thành phố Lạng Sơn) có những chia sẻ về quá trình chọn mua, sở hữu và sử dụng thực tế chiếc Lynk & Co 06.

Nữ chủ xe Lynk & Co 06 tại thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Trung Kiên

- Trước khi sở hữu Lynk & Co 06, chị từng lái và sử dụng mẫu xe nào? - Gia đình mình đã sở hữu hai dòng xe trước đó là Kia Sorento (đời 2017) và Honda Jazz (đời 2019). Chiếc Kia Sorento 7 chỗ khi sử dụng được khoảng 147.000 km thì gia đình đã bán. Hiện tại, ngoài chiếc Lynk & Co 06, gia đình mình vẫn sử dụng chiếc Honda Jazz, đã di chuyển được gần 200.000 km. - Quá trình tìm hiểu và mua xe của chị diễn ra như thế nào? Tại sao chị lại lựa chọn chiếc Lynk & Co 06? - Do nhu cầu đưa đón con và công việc kinh doanh nên vợ chồng mình quyết định mua thêm xe. Trong quá trình tìm hiểu, mình cũng xem một vài mẫu xe điện, nhưng việc sạc pin chưa phù hợp nên đã bỏ qua. Ngoài ra, mình và chồng cũng tìm hiểu một số xe khác như Mitsubishi X-Force và Kia Seltos tuy nhiên không ưng ý. Chỉ đến khi hai vợ chồng đến showroom và tham khảo các dòng xe của Lynk & Co, gặp chiếc Lynk & Co 06 thì mình đã bị thu hút ngay bởi thiết kế trẻ trung, màu hồng Lilac lạ mắt. Sau đó vợ chồng mình đã lái thử và quyết định chốt ngay chiếc Lynk & Co 06 bởi khả năng vận hành, độ cách âm, nội thất, và trang bị trên xe rất phù hợp. - Tổng chi phí chị sở hữu chiếc xe là bao nhiêu? Với tầm giá đó chị có phân vân dòng xe khác không? - Mình mua xe thời điểm tháng 11/2025, chi phí lăn bánh khoảng 770 triệu đồng, được hãng tặng 100% lệ phí trước bạ. Chiếc xe được mình mua ở đại lý Lynk & Co Bắc Giang, vừa mua xong thì ở thành phố Lạng Sơn mới mở showroom của hãng, nên việc bảo dưỡng xe rất thuận tiện. Lúc xem xong chiếc Lynk & Co 06 thì vợ chồng mình quyết định mua luôn, không đắn đo với dòng xe nào khác bởi trước đó đã đi thử các xe của hãng khác rồi. Chiếc Lynk & Co 06 đáp ứng đủ các tiêu chí, thậm chí nhỉnh hơn các xe cùng phân khúc về khả năng vận hành, kiểu dáng và nội thất.

Chiếc Lynk & Co 06 thu hút nữ chủ nhân ngay lần đầu gặp, thuyết phục chị nhờ dễ lái, nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi. Ảnh: Trung Kiên

- Điều kiện lái và sử dụng xe của chị như thế nào? Ba yếu tố lớn nhất khiến chị quyết định chọn mua và sử dụng Lynk & Co 06 là gì? - Mình thường sử dụng xe đi trong thành phố. Còn yếu tố lớn nhất khiến mình chọn Lynk & Co 06 là thiết kế ngoại thất, nội thất của xe rất khác biệt so với loại xe khác trong tầm giá, vừa thể thao, hiện đại và rất trẻ trung. Ngoài ra, khung gầm xe rất chắc chắn và nội thất bố trí thông minh, màn hình cỡ lớn. Vô-lăng của xe cũng rất vừa tay với mình, nội thất hiện đại, dễ sử dụng và rất dễ lái với phụ nữ. Điểm thứ hai là khung gầm xe rất chắc chắn, hệ thống treo êm ái và cảm giác lái rất thật tay. Động cơ 1.5 tăng áp của xe cũng cho phản hồi mượt mà. Ngoài ra, xe có trang bị camera 540 độ bao gồm chế độ soi gầm, nên việc lùi và đỗ xe rất dễ dàng với phụ nữ. Các tính năng ADAS của Lynk & Co 06 cũng khiến mình cảm thấy rất an tâm khi lái xe. Yếu tố thứ ba mình thích ở chiếc xe là tính năng mở và khóa xe tự động, bởi mình thường hay quên chìa khóa xe, đi khỏi xe nhiều lúc chưa biết đã khóa hay chưa. Lynk & Co 06 còn có tính năng khởi động từ xa và mở kính thông khí từ xa, giúp cabin thoáng đãng hơn vào những ngày thời tiết nóng.

Chủ xe đánh giá cao thiết kế cá tính, trẻ trung và tuỳ chọn màu hồng Lilac độc đáo. Ảnh: Trung Kiên

- Trong quá trình sử dụng chiếc xe, chị đã từng gặp tình huống nào đặc biệt chưa? Ví dụ một tính năng an toàn, hỗ trợ chẳng hạn? - Khi mới sử dụng xe, do chưa quen nên có vài lần mình bị giật mình bởi tính năng tự động phanh và cảnh báo an toàn khi chuyển hướng. Hiện tại, sau một thời gian sử dụng mình đã quen với các tính năng này. - Ba yếu tố chị đánh giá cao nhất ở chiếc Lynk & Co 06 trong suốt thời gian sử dụng xe là gì? - Yếu tố lớn nhất mình thích ở chiếc xe là nền tảng khung gầm, thừa hưởng DNA của Volvo nên có độ cứng vững rất tốt. Trên đường cao tốc, xe đi rất đầm và chắc ở tốc độ cao, không bị bồng bềnh hay rung lắc như một số xe cùng phân khúc hạng B. Hệ thống treo sau kiểu đa liên kết cũng giúp vào cua gọn gàng, êm ái hơn khi đi qua gờ giảm tốc. Thời gian vừa qua có một chiếc Lynk & Co 06 gặp tai nạn và lật nhiều vòng trên cao tốc, mọi người trong xe đều an toàn sau vụ tai nạn. Mình đánh giá đây là một minh chứng thực tế mà không một quảng cáo nào có thể sánh bằng. Trước đây nhân viên của hãng cũng tư vấn mình về công nghệ và khả năng an toàn của chiếc xe nên mình rất ưng về điểm này. Qua vụ việc, mình càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn, thêm an tâm hơn trong quá trình sử dụng xe.

Chủ xe Lynk & Co 06: ‘Xe an toàn, nhiều công nghệ hỗ trợ phụ nữ’ Nữ chủ xe Lynk & Co 06 chia sẻ về quá trình chọn mua, sở hữu và sử dụng xe. Video: Tuấn Vũ

Tiếp đến là các tính năng hỗ trợ lái xe an toàn như phanh tự động, hỗ trợ giữ làn và ga tự động thích ứng ACC. Xe cũng có tính năng camera 540 độ rất tiện quan sát, ghi lại hình ảnh ở cả dưới gầm. Cuối cùng là động cơ của Lynk & Co 06 rất khỏe, đặc biệt ở chế độ lái Sport và hộp số sang số mượt mà.