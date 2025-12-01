Chủ xe Hyundai tốn 12.000 USD vì chai nước làm hỏng dây điện

Một chủ xe điện Ioniq 5 tại Mỹ phải chi gần 12.000 USD để sửa chữa sau khi bị nước vô tình thấm vào hệ thống dây điện dưới sàn.

Mike McCormick đang điều khiển chiếc Ioniq 5 trên cao tốc ở bang Florida thì gặp ùn tắc phía trước và phải phanh gấp. Chai nước đặt ở khay để cốc phía sau bật khỏi vị trí, rơi xuống sàn. Sau đó, nước từ chai chảy vào khu vực các đầu nối của hệ thống dây điện dưới sàn xe. Trong vài phút, xe bắt đầu xuất hiện nhiều đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ. Đèn xi-nhan ngừng hoạt động và khi McCormick đưa xe về nhà, anh không thể tắt máy xe.

McCormick đã liên hệ đại lý Hyundai để kiểm tra chiếc xe điện hai năm tuổi của anh. Phía đại lý xác định hệ thống dây điện dưới sàn và dưới ghế đã bị hỏng do nước xâm nhập, cần thay toàn bộ. Phương án thay thế này khiến chi phí sửa chữa lên tới 11.882 USD, lý do vì nguyên nhân gây hư hỏng đến từ "tác động bên ngoài", không phải lỗi kỹ thuật hay lỗi sản xuất, nên trường hợp này không thuộc diện được hỗ trợ hoặc bảo hành.

Nội thất của mẫu Hyundai Ioniq 5. Ảnh: Hyundai

Chính vì thế, McCormick đã liên hệ công ty bảo hiểm State Farm để yêu cầu chi trả. Tuy nhiên, đơn vị này bác yêu cầu sau khi điều tra và cho rằng hư hỏng dây điện diễn ra trong quá trình dài, không phải do một sự cố đơn lẻ như việc đổ nước. Điều này khiến chủ xe không thể nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào từ cả hãng lẫn bảo hiểm, buộc phải tự chi trả toàn bộ.

Ngoài ra, kênh WFTV 9 khi đưa tin về vụ việc đã dẫn lại trường hợp một chủ Ioniq 5 khác từng nhận hóa đơn hàng chục nghìn USD vì hệ thống dây điện dưới ghế bị sờn. Kênh này cho rằng vị trí đặt cụm dây điện dưới ghế và dưới sàn khiến các chi tiết này dễ bị tác động bởi nước, độ ẩm hoặc lực nén từ phía trên nếu không được bảo vệ đủ tốt.

Ngoài vấn đề liên quan dây điện, một số chủ nhân của phiên bản hiệu suất cao Ioniq 5 N cho biết việc tự thay má phanh cũng gặp khó khăn. Xe yêu cầu sử dụng phần mềm và dụng cụ chuyên dụng trị giá hàng nghìn USD để thực hiện quy trình đúng kỹ thuật. Một số giải pháp không chính hãng được chia sẻ trên các diễn đàn, nhưng tiềm ẩn rủi ro mất bảo hành hoặc gây hư hỏng nặng hơn.

Hồ Tân (theo Carscoop)