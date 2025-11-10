Chủ xe điện không thể tự ý thay má phanh

MỹMột chủ xe Hyundai định thay má phanh sau của chiếc Ioniq 5 N nhưng bị hệ thống kỹ thuật số ngăn cản.

Hai bài đăng gần đây trong cộng đồng sử dụng xe điện Ioniq 5 N của Reddit khơi mào một cuộc tranh luận gay gắt. Theo đó, một chủ xe cho biết định thay má phanh sau, việc mà anh này nói là đã làm vô số lần trước đây trên các xe khác. Nhưng lần này, các công cụ chẩn đoán của nhà sản xuất ôtô này đã chặn đứng kế hoạch.

Theo bài đăng, hệ thống kỹ thuật số của Hyundai thực sự ngăn cản bất kỳ ai không phải là kỹ thuật viên được chứng nhận thực hiện ngay cả việc bảo dưỡng cơ bản.

Để thay má phanh sẽ phải nhả phanh và để nó thụt vào hoàn toàn, nếu không, má phanh mới sẽ không đặt vừa. Ngoài ra, cần một công cụ chẩn đoán để hiệu chỉnh lại môtơ về khoảng cách di chuyển khi má phanh mới được lắp.

Xe điện hiệu suất cao Hyundai Ioniq 5 N. Ảnh: Hyundai

Cách duy nhất để thực hiện việc này được cho là sử dụng công cụ chẩn đoán J2534 của Hyundai, một ứng dụng chạy trên nền tảng Windows chỉ có sẵn thông qua cổng thông tin công nghệ của nhà sản xuất.

Chủ xe cho biết phần mềm này yêu cầu đăng ký với chi phí 60 USD mỗi tuần, bộ chuyển đổi phần cứng được phê duyệt trị giá hơn 2.000 USD và kết nối internet liên tục để xác thực. Ngay cả khi đã có kết nối, nó vẫn được cho là không hoạt động bình thường trên các mẫu xe mới hơn như Ioniq 5 N 2025.

Chủ xe đăng ký gói và mua bộ chuyển đổi đặt biệt, nhưng hệ thống không hoạt động. Sau đó, anh này mới biết lý do. NASTF đã khóa tài khoản và không cho phép truy cập.

NASTF (National Automotive Service Task Force) là một tổ chức của Mỹ chuyên cung cấp quyền truy cập vào thông tin, công cụ và đào tạo cho các nhà nghiên cứu an ninh mạng, chuyên gia bảo mật và các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa ôtô.

Theo ảnh đính kèm, thông báo của NASTF yêu cầu cung cấp tên doanh nghiệp và mã số nhận dạng doanh nghiệp liên bang gồm 9 chữ số. Người tự làm không được phép truy cập.

Theo người đăng bài, các đại lý Hyundai thậm chí còn không sử dụng công cụ Windows này. Họ được cho là có quyền truy cập vào một bộ phần mềm hoàn toàn khác dựa trên Android, và hoạt động trơn tru.

Câu chuyện nghe có vẻ như một mớ hỗn độn về thủ tục hành chính, nhưng vấn đề cơ bản lại đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về quyền được sửa chữa trong kỷ nguyên xe điện. Trong nhiều thập kỷ, những người đam mê và thợ máy độc lập đã đấu tranh để được tiếp cận các công cụ chẩn đoán và dữ liệu sửa chữa mà các nhà sản xuất thường bảo mật chặt chẽ.

Những tranh luận trở nên gay gắt khi các vật dụng hao mòn cơ bản như má phanh cũng cần yêu cầu xác thực tính sở hữu. Nhiều người cho rằng đòi hỏi này không hợp lý, vì thay má phanh là việc cơ bản nhất trong việc bảo dưỡng xe hơi.

Tuy nhiên, thực tế, việc sửa chữa xe điện không đơn giản như nhiều người nghĩ. Xe điện thường ít cần bảo dưỡng hơn so với xe động cơ đốt trong, nhưng việc bảo dưỡng và sửa chữa thường phức tạp hơn, đòi hỏi kiến thức chuyên môn và đào tạo do có điện áp cao và các thành phần tiên tiến.

Không phải tất cả gara đều được phép bảo dưỡng xe điện bởi dòng xe này cần có chuyên gia có trình độ để kiểm tra và sửa chữa. Một thợ cơ khí về xe điện có trình độ được đào tạo chuyên sâu về hệ thống điện áp cao, công nghệ pin và chẩn đoán dành riêng cho xe điện.

Xe điện cũng cần các giải pháp dành riêng cho việc bảo dưỡng, sửa chữa và những công cụ cách điện tốt nhất. Một số dụng cụ chuyên dụng như dụng cụ cách điện cao áp, máy quét chẩn đoán và thiết bị an toàn, bên cạnh các dụng cụ ôtô tiêu chuẩn.

Mỹ Anh (theo Carscoops, EV Powered)