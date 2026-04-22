Chủ xe điện có thể kiếm tiền từ việc đổi pin

Trung QuốcTrạm đổi pin của CATL sẽ mua lại pin đã sạc đầy của người dùng, trả khoản chênh lệch trong thời gian giá điện cao điểm.

Trong sự kiện CATL Tech Day ngày 21/4 ở Bắc Kinh, hãng pin lớn của Trung Quốc ra mắt mạng lưới sạc siêu tốc và đổi pin tích hợp. CATL cho biết tất cả các trạm đổi pin Chocolate (dành cho ôtô) và Qiji (dành cho xe tải hạng nặng) của hãng giờ đây sẽ trang bị tiêu chuẩn trụ sạc siêu tốc Shenxing.

Đồng thời, CATL tiết lộ rằng bắt đầu từ nửa cuối năm nay, người dùng dịch vụ đổi pin Chocolate sẽ có thể đổi các bộ pin đã sạc đầy tại các trạm đổi pin trong thời gian giá điện cao điểm. Các trạm sẽ trả khoản chênh lệch giá cho chủ xe, với thu nhập hàng ngày có thể lên tới 40 nhân dân tệ (6 USD). Điều này có thể trang trải chi phí thuê pin. CATL mô tả sự đổi mới này như sau: "Trước đây, việc sạc và đổi pin đều tốn tiền, giờ đây bạn có thể kiếm tiền từ các trạm đổi pin".

Xe điện của hãng Aion (thuộc GAC) tại trạm đổi pin CATL. Ảnh: EGT

Cụ thể, một chủ xe đến trạm sạc trong giờ cao điểm với bộ pin đã được sạc đầy. Trong khoảng 100 giây, một cánh tay robot sẽ thay thế pin đã sạc đầy của người dùng bằng một pin đã sạc một phần. Sau đó, trạm sạc trả cho chủ xe khoản chênh lệch giá giữa điện năng có giá trị cao mà họ vừa cung cấp và chi phí thấp hơn của năng lượng mà họ nhận được.

Đến nay, CATL đã xây dựng 1.470 trạm đổi pin Chocolate trên 99 thành phố. Công ty nhấn mạnh hai lợi thế cốt lõi của giải pháp tích hợp: hiệu quả chuyển đổi năng lượng và khả năng tương thích với lưới điện.

Về hiệu quả chuyển đổi năng lượng, việc đổi pin chỉ cần một quá trình chuyển đổi năng lượng - từ lưới điện sang pin đổi rồi sang xe - dẫn đến chỉ một lần tổn thất điện năng. Ngược lại, các giải pháp sạc có trang bị hệ thống lưu trữ hiện nay trên thị trường yêu cầu năng lượng phải trải qua hai giai đoạn trung gian: từ lưới điện đến pin lưu trữ, sau đó xả vào pin xe, dẫn đến hai lần tổn thất điện năng.

Giải pháp tích hợp này giảm tỷ lệ tổn thất điện năng hơn 13 điểm phần trăm so với các giải pháp sạc siêu nhanh có tích hợp hệ thống lưu trữ nhờ việc sử dụng chung các máy biến áp và mô-đun sạc.

CATL cho biết, cứ mỗi 100 kWh điện năng được tính toán từ lưới điện, giải pháp tích hợp có thể cung cấp thêm 13 kWh cho xe so với các giải pháp dựa trên hệ thống lưu trữ. Tùy thuộc vào mức tiêu thụ năng lượng của xe, điều này tương đương quãng đường di chuyển tăng thêm 65-120 km.

Để hỗ trợ giải pháp tích hợp, CATL ra mắt pin thay thế Chocolate 26# xây dựng trên kiến trúc điện áp cao 800 V. Phiên bản đầu tiên có sẵn là pin 75 kWh, các phiên bản dung lượng lớn hơn dự kiến ra mắt trong tương lai, phù hợp với cả xe phân khúc B và C.

Triết lý cốt lõi của việc thay pin Chocolate là phân bổ năng lượng theo nhu cầu - người dùng có thể sử dụng pin nhỏ hơn cho việc lái xe hàng ngày và thay thế bằng pin lớn hơn cho những chuyến đi đường dài, tránh được gánh nặng chi phí trọn đời khi phải mang theo pin lớn cho những chuyến đi dài không thường xuyên. Người dùng thuê xe được hưởng bảo hành trọn đời và nâng cấp trọn đời, loại bỏ những lo ngại về sự xuống cấp của pin và sự mất giá của xe đã qua sử dụng.

CATL dự kiến cung cấp hai loại trạm: trạm sạc và đổi pin tích hợp tiêu chuẩn và trạm trải nghiệm đại lý 4S, linh hoạt thích ứng với khu vực trung tâm đô thị, hành lang đường cao tốc và các kịch bản lái thử.

Hãng có kế hoạch xây dựng tổng cộng 4.000 trạm sạc và đổi pin tích hợp vào cuối năm 2026, phủ khắp 190 thành phố trên toàn quốc và mạng lưới đường cao tốc, đạt được vùng phủ sóng sạc liền mạch trong đô thị và liên tỉnh.

Các đối tác đầu tiên bao gồm Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling và BAIC. Đến năm 2028, CATL đặt mục tiêu thiết lập hơn 100.000 cơ sở hạ tầng sạc dùng chung. Đến nay, hãng đã thiết lập quan hệ đối tác đổi pin với 11 nhà sản xuất ôtô.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)