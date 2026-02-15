Chủ xe BMW phải trả tiền hàng tháng để dùng camera 360

Mẫu xe điện iX3 trang bị camera 360 nhưng để sử dụng đầy đủ tính năng, khách hàng phải đăng ký gói dịch vụ trả phí hàng tháng.

BMW tiếp tục triển khai chiến lược tính phí theo dạng thuê bao cho các tính năng công nghệ trên mẫu SUV điện iX3 mới, khiến nhiều khách hàng đặt câu hỏi về giá trị thực sự của các trang bị cao cấp. Ngay cả camera 360 độ bao gồm tính năng hỗ trợ đỗ xe và quan sát toàn cảnh quanh xe cũng yêu cầu đăng ký dịch vụ trả phí để kích hoạt và sử dụng.

Trước đây, BMW từng thử đưa ra lựa chọn trả phí cho ghế sưởi trên một số dòng xe, nhưng nhận lại phản ứng dữ dội từ khách hàng và rút lại sau khoảng một năm. Tuy nhiên, hãng dường như vẫn kiên định với chiến lược "dịch vụ thuê bao" cho nhiều tính năng khác, và iX3 chính là mô hình mới nhất của chiến lược này.

Khách hàng sử dụng camera 360 trên xe BMW iX3 phải trả phí thuê bao hàng tháng. BMW

Trên BMW iX3, bên cạnh camera 360 độ, người dùng cũng phải trả phí để kích hoạt gói Driving Assist Pro (hệ thống hỗ trợ lái nâng cao với khả năng bán tự động trên cao tốc) và các tính năng tương tự theo chuẩn hiện đại. Những tính năng này đều có thể tải về qua kết nối mạng không dây (OTA) sau khi mua xe, nhưng để sử dụng được thì cần phải đăng ký thuê bao hàng tháng.

Đại diện BMW cho rằng chi phí hàng tháng không chỉ đơn thuần là "thu tiền tính năng" mà còn phục vụ cho chi phí vận hành hệ thống, dữ liệu đám mây và các dịch vụ khác liên quan đến công nghệ.

Hãng cũng nhấn mạnh rằng với cách tính phí thuê bao, người dùng có thể kích hoạt các hệ thống hỗ trợ lái hoặc camera 360 độ bất cứ lúc nào ngay cả sau khi mua xe, thay vì phải lựa chọn kích hoạt từ đầu khi lấy xe.

Ngoài camera 360 độ và gói hỗ trợ lái nâng cao, BMW còn cung cấp nhiều tính năng khác theo dạng thuê bao tùy thị trường khác nhau như cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực, hệ thống treo điều chỉnh thích ứng.

Tại thị trường Australia, phiên bản iX3 có thể kích hoạt hệ thống treo thích ứng sau khi mua với mức phí khoảng 29 AUD mỗi tháng (khoảng 20 USD) sau khi kết thúc tháng dùng thử miễn phí.

BMW khẳng định sẽ không tính phí các nội dung liên quan trực tiếp đến hiệu năng cơ bản của xe, như nâng công suất động cơ hoặc mở rộng phạm vi pin. Hãng lý giải rằng việc bán xe với công suất tối đa ngay từ đầu là cam kết để khách hàng không bị thu phí thêm cho những tính năng cơ bản nhất của xe.

Việc đưa các tính năng hỗ trợ lái và camera 360 độ vào mô hình thuê bao phổ biến hơn tại một số hãng trong đó có đối thủ như Tesla với gói FSD. Nhưng động thái yêu cầu thuê bao cho camera 360 độ được đánh giá là gây tranh cãi và có thể bị phản đối mạnh từ khách hàng, nhất là với những người mua xe vì công nghệ và tiện ích hiện đại.

Chí Nguyên (theo Carscoops)