Chú vẹt xám 'chữa lành' cô sinh viên 22 tuổi

TP HCMViệc đầu tiên Hương Giang về tới nhà là tìm gặp Maika, chú vẹt xám đuôi đỏ 2,5 tuổi để trò chuyện.

Đối với cô sinh viên năm cuối một trường đại học tại TP HCM, Maika giống như đứa em bé nhỏ, có thể giúp cô thư giãn, tìm niềm vui mỗi ngày.

Nơi ở của chú vẹt xám là bộ cầu đứng làm từ inox nên thường xuyên được dạo chơi khắp nhà, thi thoảng lại nghêu ngao hát những bài thiếu nhi như Cháu yêu bà, Tập đếm, Mẹ yêu không nào. Ngoài ra, chú vẹt này còn biết giả tiếng kết nối cuộc gọi trên điện thoại, chắp cánh sau lưng đi bộ, hôn chùn chụt vào mọi đồ vật trong tầm mắt hay thể hiện tình cảm với chủ nhân bằng những thán từ như "Eo ôi" "úi trời", "yêu thế nhờ", "xin lỗi nha".

"Sự xuất hiện của Maika giúp tôi được thư giãn mỗi khi về nhà. Chú vẹt cũng là sợi dây kết nối hai mẹ con gần nhau hơn khi cùng dành thời gian chăm sóc, chơi đùa", Hương Giang, 22 tuổi, chia sẻ.

Hương Giang và chú vẹt xám Maika đón Tết 2024 tại quê nội ở Hưng Yên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Maika thuộc giống vẹt xám châu Phi, được đánh giá là một trong những loại vẹt thông minh nhất thế giới. Hai năm trước, bố của Hương Giang nhận nuôi Maika ở Hà Nội, nơi ông đang công tác. Sau đó, thấy con gái căng thẳng quá độ bởi công việc, người bố đã đưa Maika vào TP HCM, nơi Hương Giang và mẹ đang sinh sống để bầu bạn.

Đầu năm 2023, Maika chuyển đến nhà mới cũng là thời điểm Hương Giang vừa nghỉ việc tại một công ty làm thêm. Ký ức không vui về công việc cũ khiến cô thường xuyên gặp ác mộng. Sự xuất hiện đúng lúc của Maika giúp cô thoát khỏi giai đoạn bất ổn về tâm lý.

Hương Giang kể, mỗi khi bước chân vào nhà sẽ nghe lời chào từ chú vẹt xám "Hello, I love you?", tiếp đó là những câu hát hoặc lời nói ngây ngô. Bất cứ khi nào cô chủ buồn, Maika lại bắt chước giọng điệu gây cười để an ủi, đồng thời đưa mỏ lên thơm rồi tự nói "Yêu quá". Khi Hương Giang vùi mặt vào điện thoại, vẹt xám lại liên tục gọi "Giang ơi, Giang đâu" để rủ chơi cùng mình.

Bố của Hương Giang cho Maika uống nước cam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ học qua lời dạy trực tiếp, Maika còn tự học ngôn ngữ từ tivi hay khi mọi người trò chuyện. Không những vậy, chú vẹt xám còn thường chế lời bài hát, ghép câu từ bài này sang bài khác hoặc biết sử dụng từ phù hợp với ngữ cảnh cụ thể.

"Ví như khi mẹ dạy 'Yêu Thu Hường' em ấy sẽ nói 'Maika yêu Thu Hường'. Hay khi bị tôi trêu chọc liền dọa 'Méc mẹ' hay 'Cắn cho bây giờ'", cô gái 22 tuổi nói.

Là con một nên Hương Giang luôn coi Maika như đứa em bé bỏng trong nhà. Sự xuất hiện của chú vẹt xám không chỉ khiến gia đình vui vẻ hơn mà cũng giúp cô vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý. Mỗi khi về nhà chơi cùng Maika, cô gái cảm thấy cuộc sống dễ chịu và nhẹ nhàng hẳn. Mọi lo toan và khó khăn bên ngoài dường như được bỏ lại phía sau cánh cửa.

Trước khi đón Maika về ở cùng, những lúc bị áp lực Hương Giang thường khóc một mình trong phòng. Nhưng từ khi chú vẹt xám xuất hiện, cô gái 22 tuổi dành nhiều thời gian với người bạn mới hơn, từ chơi đùa cho tới dạy nói tiếng Anh. Tiếng nhại lời vui nhộn, cử chỉ dễ thương của Maika như chạy quanh nhà, thơm chùn chụt mỗi khi được ăn đồ yêu thích... khiến cô chủ cảm thấy được xoa dịu.

Mỗi khi vuốt ve hay ôm Maika, Hương Giang cũng cảm nhận được sự mềm mại từ bộ lông cũng như hơi thở của chú vẹt. Sự ấm áp này khiến cô biết trải lòng mình hơn, có thể nói chuyện với Maika về những chuyện xảy ra hàng ngày. Dần dà Maika không chỉ là một chú vẹt mà còn giống như người em, người bạn thân có thể lắng nghe mọi vui buồn của Hương Giang.

"Nhiều khi thấy tôi buồn và im lặng, Maika lại gọi tên Giang nhiều lần để gây sự chú ý và liên tục đòi hôn. Sau đó lại khen tôi thơm hoặc cười phá lên khiến thời gian ở bên em rất vui vẻ", cô gái chia sẻ.

Cô gái được chữa lành bởi vẹt xám 'sõi' tiếng Việt Maika đối đáp với Hương Giang.

Cô gái nhận ra việc chăm sóc Maika cũng giúp chữa lành. Từ ngày có Maika, tính nóng nảy đã giảm bớt thay vào đó, Giang trở nên bình tĩnh và kiên nhẫn hơn với mọi người, như cách thể hiện với "cậu em út" hàng ngày.

Điển hình như việc Giang dạy Maika vệ sinh đúng chỗ và đúng lúc. Bình thường giống vẹt này đi vệ sinh nhiều lần trong ngày nhưng lại rất bừa bãi. Để huấn luyện, mỗi lần thấy Maika muốn đi vệ sinh, cô lại nói từ "pee pee" để vẹt xám hiểu được tên gọi của hành động, tiếp đó đặt nó vào thanh ngang của bộ cầu đứng, phía dưới được lót thảm. Mỗi lần Maika đi vệ sinh xong, Hương Giang lại khen "Giỏi quá" khiến chú vẹt xám thích thú.

Sau hơn nửa tháng rèn luyện như một phản xạ có điều kiện, Maika bắt đầu hình thành thói quen trước khi đi vệ sinh là báo động cho người nhà, đồng thời liên tục nói "Giỏi quá" khi được khen ngợi.

Cô gái được chữa lành bởi vẹt xám 'sõi' tiếng Việt Maika phản ứng trước hành động của Hương Giang.

Không chỉ được coi là người bạn, người em, Maika còn là sợi dây gắn kết giữa bố mẹ với con cái. Có lúc quan hệ giữa Hương Giang và mẹ có những khoảng lặng, mâu thuẫn chưa được giải quyết. Khi đó những lời nói dễ thương của chú vẹt xám lại mang đến tiếng cười và sự đồng điệu về tâm hồn cho hai người. Từ những điều khó nói, hiểu lầm cũng dần được xóa bỏ.

"Nhờ Maika mà gia đình tôi giờ có thói quen ngồi lại và trò chuyện cùng nhau. Chính sự thay đổi này khiến mọi người đều cảm thấy hạnh phúc", Hương Giang chia sẻ.

Hải Hiền