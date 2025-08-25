Chú út tôi lừa người thân chiếm hết tài sản bà nội để lại

Sau một thời gian, cả nhà biết chú út xưa nay đều xài tiền của bà nội vô tội vạ, ăn chơi, đua đòi.

Gia đình tôi gồm bà nội, cô hai, chú ba, chú tư và chú út. Vào một ngày hè năm 2023, bà nội đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm, nhận được kết quả ung thư phổi di căn sang xương. Chú ba yêu cầu cả nhà sắp xếp một ngày cùng họp gia đình lo cho bà. Ngày họp gia đình, chú ba hỏi chú út "Tiền và tài sản của má, em đang giữ bao nhiêu, anh và cả nhà cần biết để nếu còn thì lấy tiền chạy chữa, chăm lo cho má, nếu hết thì anh và mọi người còn biết sắp xếp để cả nhà cùng nhau lo cho má". Chú út xác nhận đang đứng tên một căn nhà của bà nội và giữ trang sức, tiền mặt gần 200 triệu đồng. Cả nhà cùng nhau ký biên bản họp gia đình: "sẽ bán nhà, trang sức lo cho má, không ai có quyền nhận hay sử dụng số tiền này" và được sự đồng ý của cả gia đình.

Sau thời gian chạy chữa, ngày bà nội mất, chú út nói với cả nhà "Hiện tại sau thời gian chạy chữa cho má, tiền của má còn 100 triệu đồng và một căn nhà của má, em đang đứng tên chưa bán. Do tình hình kinh doanh hiện tại em không xoay xở tiền kịp, mong anh chị em trong nhà cho em ứng trước phần tiền để lo cho đám tang của má chu toàn, sau khi bán nhà, em sẽ chia đều phần tài sản của má cho bốn anh chị em và hoàn lại phần tiền ứng lo cho má". Chú ba có ý kiến: "Thời điểm này điều cần thiết nhất là lo cho má, cùng nhau đưa tiễn má đến nơi an nghỉ cuối cùng. Anh sẽ ứng trước toàn bộ chi phí lo đám tang cho má. Anh chị em đừng lo về vấn đề này". Mọi việc đều được đồng thuận, ký tên và ghi âm dưới sự chứng kiến của các con cháu trong nhà (>18 tuổi).

Sau khi lo chu toàn đám tang của má, chú ba báo toàn bộ chi phí lo cho má hơn 100 triệu đồng. Ngày bán nhà bà nội, chú út mang 50 triệu xuống nhà chú ba và công khai với mọi người mình kinh doanh thua lỗ đang thiếu nợ, sau khi bán nhà bà nội được 5,3 tỷ đồng thì đã dùng để trả nợ hết, không còn khả năng chi trả lại cho anh chị em như lời đã cam kết trước đó. Mọi người đều đồng ý cho qua vì đều là máu mủ với nhau.

Sau một thời gian, cả nhà biết chú út xưa nay đều xài tiền của bà nội vô tội vạ, ăn chơi, đua đòi dẫn đến khi bà mất không còn khả năng kiếm tiền, mưu mô lừa dối anh chị em chiếm đoạt tài sản bà để lại. Lúc này cô hai và chú tư muốn khởi kiện ra tòa mong lấy lại phần tiền bà để lại. Riêng chú ba từ chối phần tiền bà để lại (một phần tư giá trị căn nhà, một phần tư tiền mặt, tiền ứng ra lo cho đám tang bà), vì "Dù nó thiếu nợ thật hay giả, chiếm đoạt hay không có trời cao, bàn thờ cửu huyền, ông bà, má chứng giám. Chú nên nhớ người hại không bằng trời hại, trời không bao giờ hại ai nhưng câu này để nói cho chú biết gieo nhân nào thì gặt quả đó, quả báo là điều tất yếu, không thể né tránh, nghiệp ai người nấy gánh còn tiền anh lo cho má anh để lại phước đức cho con cháu anh, các chị em đừng tính anh vào".

Mong mọi người cho gia đình tôi lời khuyên, có nên làm ra lẽ với chú út, khởi kiện ra tòa để chú sống phải biết chịu trách nhiệm với việc làm của bản thân đối với gia đình và xã hội không, hay chấp nhận buông xuôi theo ý kiến chú ba. Chân thành cảm ơn mọi người.

Thanh An