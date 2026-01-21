Chủ trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á báo lỗ nhẹ

VEFAC, chủ trung tâm triển lãm quốc gia (VEC), lỗ sau thuế hơn 15 tỷ đồng trong quý IV/2025, trong khi các quý trước đó lãi hàng trăm tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) ghi nhận 113 tỷ đồng doanh thu trong quý cuối năm ngoái, gấp gần 900 lần so với cùng kỳ năm trước đó. Kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp này lỗ gộp 44 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía VEFAC nộp lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công ty cho biết do Trung tâm triển lãm quốc gia (VEC) mới đi vào hoạt động nên doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến do hoạt động tài trợ của VEFAC.

Tuy nhiên, lũy kế năm 2025, VEFAC vẫn lãi kỷ lục hơn 15.400 tỷ đồng. Điều này có được nhờ việc doanh nghiệp chuyển nhượng 75 ha phần đất xây dựng nhà ở cao và thấp tầng tại dự án Vinhomes Global Gates trong quý I/2025.

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại phường Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

VEFAC là công ty con của Tập đoàn Vingroup với tỷ lệ sở hữu hơn 85%. Doanh nghiệp là chủ đầu tư khu đô thị tại phường Đông Anh, Hà Nội với tên thương mại Vinhomes Global Gates. Khu đô thị có quy mô hơn 261 ha, tổng vốn đầu tư gần 34.880 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn sở hữu trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, lớn nhất Đông Nam Á, cũng trên địa bàn phường Đông Anh.

Tính đến ngày 31/12025, tổng tài sản của VEFAC đạt hơn 22.500 tỷ đồng, giảm 78% sau một năm. Do đã chuyển nhượng phần lớn dự án Vinhomes Global Gates, các khoản phải thu khách hàng cùng hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm mạnh so với đầu năm.

Công ty cho một số doanh nghiệp vay số tiền khoảng 4.555 tỷ đồng với lãi suất 12% mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ số này đã giảm hơn một nửa so với đầu năm. Doanh nghiệp đã thu về khoảng hơn 200 tỷ đồng lãi từ hoạt động cho vay.

Trọng Hiếu