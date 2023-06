Chủ trung tâm hội nghị lớn nhất TP HCM lãi đậm

In Hospitality - đơn vị vận hành các trung tâm thương mại lớn nhất TP HCM như Gem Center, White Palace - báo lợi nhuận tăng 11 lần năm ngoái.

Công ty cổ phần In Hospitality năm 2022 ghi nhận hơn 130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11 lần so với năm 2021. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp này bỏ túi hơn 350 triệu đồng tiền lãi.

Lãi tăng mạnh giúp vốn chủ sở hữu công ty nâng từ 550 tỷ lên hơn 670 tỷ đồng, tăng 22%. Nhờ đó, hệ số nợ trên vốn cũng giảm về 0,46 lần. In Hospitality hiện có hơn 308 tỷ đồng nợ phải trả, giảm hơn 17%.

Trong đó, doanh nghiệp này ghi nhận khoảng 33,5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Đây là khối lượng còn lưu hành thuộc một lô được phát hành hồi tháng 5/2019, giá trị gốc 180 tỷ đồng. Lãi suất của lô trái phiếu này là 9,5% một năm, trả lãi mỗi tháng. Riêng năm ngoái, công ty dành khoảng 12,6 tỷ đồng để trả lãi cho lô trái phiếu trên.

Gem Center - một trong những trung tâm hội nghị thuộc In Hospitality. Ảnh: Gem Center

In Hospitality là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ quản lý, đầu tư vào các dự án liên quan và phát triển thương hiệu trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và trung tâm hội nghị, triển lãm (MICE). Công ty hiện vận hành các trung tâm hội nghị thuộc top lớn nhất TP HCM như Gem Center (quận 1), White Palace Hoàng Văn Thụ (Phú Nhuận), White Palace Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) và nhà hàng The Log (quận 1).

Các trung tâm hội nghị thuộc In Hospitality từ lâu được biết đến như nơi tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, diễn đàn lớn. Những năm gần đây, ngành công nghiệp giải trí phát triển giúp các trung tâm hội nghị này đón thêm lượng khách từ những buổi họp mặt người hâm mộ (fanmeeting), ra mắt sản phẩm, họp báo của giới nghệ sỹ trong nước và khu vực. Công ty đang đầu tư xây dựng thêm các trung tâm hội nghị mới gồm Gem Center Hà Nội và White Palace Cần Thơ.

Tiền thân của In Hospitality là Công ty cổ phần PQC Convention, nằm trong hệ sinh thái In Holdings do Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Hữu Quý sáng lập. Năm 2020, quỹ VOF của VinaCapital mua 15% cổ phần In Holdings với giá trị thương vụ được công bố 25 triệu USD. Theo đó, định giá của công ty lúc bấy giờ đạt 167 triệu USD. Phía VOF cho biết, In Holdings cam kết tốc độ tăng trưởng EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) đạt 25-30% trong giai đoạn 2020 - 2022.

Tất Đạt