Chủ tiệm vàng đeo mắt giả gắn kim cương 2 triệu USD

MỹSlater Jones, chủ một tiệm kim hoàn 23 tuổi, đã thay con mắt hỏng của mình bằng một mắt giả gắn viên kim cương hai carat, trị giá khoảng 2 triệu USD.

Theo thông tin trên Oddity Central, hôm 21/10, Jones bắt đầu mất thị lực mắt phải từ năm 17 tuổi do nhiễm ký sinh trùng toxoplasmosis. Sau nhiều cuộc phẫu thuật bất thành, anh buộc phải loại bỏ con mắt này. Là một nhà thiết kế trang sức, Jones quyết định biến chiếc mắt giả thành một tác phẩm nghệ thuật, "phản ánh đúng nghề nghiệp và cá tính của bản thân".

Để thực hiện ý tưởng, anh tìm đến John Imm, chuyên gia làm mắt giả với 32 năm kinh nghiệm. Quá trình chế tác đòi hỏi kỹ thuật đúc và thiết kế chính xác trong sáu tuần để gắn viên kim cương một cách an toàn vào vị trí tròng đen.

"Tôi đã làm khoảng 10.000 mắt nhân tạo, nhưng đây là chiếc mắt giá trị nhất về vật liệu", ông Imm chia sẻ.

Slater Jones với một bên mắt giả đính kim cương. Ảnh: Instagram/artificialeyesbyjohnimm

Câu chuyện của Jones nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người so sánh vẻ ngoài của anh với các nhân vật phản diện trong phim James Bond, trong khi số khác bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng biến một khiếm khuyết thành dấu ấn cá nhân độc đáo. "Anh ấy đã biến một trở ngại lớn thành một thứ thật ngầu", một người bình luận.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại về sự an toàn cho Jones khi đeo một tài sản giá trị như vậy trên người. Đáp lại, anh khẳng định không hề lo lắng. "Nếu phải sống với một thứ nhân tạo, tôi muốn nó phải thật đẹp. Tôi đã mất con mắt của mình, nhưng chính nó lại mang đến một luồng sáng mới cho cuộc đời tôi", Jones nói.

Anh hy vọng câu chuyện của mình truyền cảm hứng cho mọi người về sự phục hồi, rằng đó có thể là sự kết hợp của việc chữa lành, óc hài hước và phong cách cá nhân.

Viên kim cương 2 carat được gắn trong tròng đen của mắt. Ảnh: Instagram/artificialeyesbyjohnimm

Các bác sĩ nhãn khoa cho biết việc lắp một vật liệu như kim cương vào mắt giả đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về tính tương thích sinh học để tránh gây kích ứng cho các mô mềm trong hốc mắt. Bề mặt của mắt giả phải cực kỳ nhẵn bóng và được thiết kế chính xác theo khuôn hốc mắt của bệnh nhân nhằm đảm bảo chuyển động đồng bộ, tự nhiên với mắt còn lại. Việc vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ là yếu tố sống còn để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng, vốn có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng. Ngoài ra, trọng lượng tăng thêm từ viên kim cương, dù nhỏ, cũng cần được tính toán để không gây áp lực bất thường hay cảm giác khó chịu cho người sử dụng trong thời gian dài. Cuối cùng, bệnh nhân cần được theo dõi bởi chuyên gia nhãn khoa để đảm bảo hốc mắt luôn trong tình trạng khỏe mạnh và ổn định.

Bình Minh (Theo DM, Oddity Central)