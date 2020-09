Chủ tiệm phế liệu trả lại 87 triệu đồng nhặt được

Bình ĐịnhNhặt được túi xách và điện thoại trên đường, anh Trần Xuân Cường, ở thị xã An Nhơn giao cho công an xã để tìm người mất.

Ngày 14/9, Công an xã Nhơn Khánh (thị xã An Nhơn) trao trả 87 triệu đồng, hai điện thoại di động, một số nữ trang và giấy tờ do anh Cường nhặt được cho chị Nguyễn Thị A Min (34 tuổi, ở huyện Tây Sơn).

Anh Cường trao trả lại tài sản cho chị Min tại trụ sở Công an xã Nhơn Khánh. Ảnh: Công an xã Nhơn Khánh cung cấp.

Chiều ba hôm trước, trên đường đi làm nông về, anh Cường đã nhặt được chiếc túi có tiền và những tài sản này. Ngay sau đó anh đã giao nộp cho công an xã.

Xác minh qua giấy tờ và lời khai, Công an xã đã liên lạc với chị Min để trao trả. "Tôi rất cảm ơn anh Cường và cán bộ công an, khi phát hiện mất tôi không nghĩ sẽ tìm lại được", chị Min nói khi nhận tài sản.

Còn anh Cường thì chia sẻ, khi nhặt được túi xách anh nghĩ ngay đến việc tìm người mất. "Đây là số tiền lớn không dễ gì một người làm ăn chân chính kiếm được", anh nói.

Ông Võ Tiến Sĩ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Khánh cho biết, anh Cường làm nông và là chủ đại lý thu mua ve chai ở xã, thu nhập ở mức khá. UBND xã đã chỉ đạo công an làm thủ tục để đề xuất khen thưởng anh Cường.

Phạm Linh