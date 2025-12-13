Chủ tiệm kim hoàn bị lừa cầm cố 3 dây chuyền vàng giả

Ngày 13/12, Bình bị Công an Đồng Nai bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi can thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, ba tháng trước, Bình lấy tên giả là Nguyễn Văn Úc đến tiệm vàng Kim Long, xã Đồng Phú, cầm hai dây chuyền 1,5 lượng với giá 100.000.000 đồng.

Chiều cùng ngày, một người khác đến tiệm tiếp tục cầm sợi dây chuyền vàng tương tự với giá 65.000.000 đồng, đều thời hạn một tháng. 5 ngày sau, thêm người nữa đến cầm cố dây chuyền, chủ tiệm nghi ngờ yêu cầu cung cấp CCCD để làm hợp đồng thì người này bỏ đi.

Kiểm tra những sợi dây chuyền trước, chủ tiệm phát hiện vàng giả nên đã trình báo cảnh sát.

Vàng giả mà Bình dùng đi lừa đảo. Ảnh: Thái Hà

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt Bình, xác định nghi phạm từng dùng thủ đoạn tương tự để lừa một tiệm vàng khác ở TP HCM.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP HCM xác định 3 sợi dây chuyền màu vàng có 99% là kim loại bạc (Ag), tổng giá trị chỉ khoảng gần 2 triệu đồng.

Cảnh sát đang truy bắt các nghi can còn lại.

Phước Tuấn