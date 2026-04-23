Chủ tiệm cầm đồ bị khách đâm tử vong khi giao dịch

Quảng TrịNguyễn Văn Dũng, 34 tuổi, dùng hung khí đâm chết bà Trần Thủy, 60 tuổi, khi đến cầm đồ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 hôm nay, Cường, trú ở tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn đến cầm cố điện thoại ở tiệm cầm đồ của bà Thủy ở tổ dân phố 4.

Khi lời qua tiếng lại gây mâu thuẫn, Dũng dùng hung khí đâm bà Thủy rồi bỏ trốn.

Người dân sống bên cạnh chạy qua, phát hiện bà Thủy bất tỉnh trên ghế trong phòng khách, cơ thể nhiều thương tích.

Bà được đưa cấp cứu tại bệnh viện nhưng tử vong sau đó.

Hơn 15h cùng ngày, Cường bị bắt tại một quán Internet trên địa bàn phường Đồng Hới.

